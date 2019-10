Κίρα Νάιτλι: Έπαθε νευρικό κλονισμό και απείλησε τη ζωή ενός ανθρώπου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Κίρα Νάιτλι είναι μια από τις πιο κομψές βρετανίδες ηθοποιούς η οποία πρόσφατα απέκτησε το δεύτερο παιδί της.

Σε συνέντευξή της, η 34χρονη αποκάλυψε ότι όταν βρέθηκε ξαφνικά στα φώτα της δημοσιότητας σε πολύ νεαρή ηλικία έπαθε νευρικό κλονισμό και απείλησε να σκοτώσει άνθρωπο.

Αν και επέλεξε ένα επάγγελμα που απαιτεί να βρίσκεται μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, η ίδια απεχθάνεται τις κοσμικότητες, το κόκκινο χαλί και τους παπαράτσι ενώ κρατάει την προσωπική της ζωή εκτός δημοσιότητας.

Σε συνέντευξή της στην Telegraph μίλησε για την υπερβολική πίεση που δέχθηκε από τους παπαράτσι μετά τη συμμετοχή της στην ταινία Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl το 2003 και το ρόλο της ως Elizabeth Swann, που την ανέδειξε.

«Η αξία των φωτογραφιών οποιασδήποτε διάσημης νεαρής γυναίκας ανέβαινε στα ύψη αν βρισκόταν σε μια άθλια κατάσταση / φάση», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός σε μια συζήτηση σχετικά και με τους παπαράτσι που ακολουθούσαν τότε σταρς όπως η Britney Spears και η Amy Winehouse στις αρχές του 2000 και συμπλήρωσε:

«Επομένως, αν δεν είχες ήδη νευρικό κλονισμό, προσπαθούσαν να σε ωθήσουν να κάνεις πράγματα που θα κρατούσαν την αξία των φωτογραφιών όσο πιο υψηλά όσο αυτών που είχαν».

«Θυμάμαι πως η Σκάρλετ Γιόχανσον αναγκάστηκε να βγει από το δρόμο στο Λος Άντζελες και μετά κάποιος προσπάθησε να κάνει το ίδιο σε μένα στο Kentish Town. Τους είπα ότι θα σκοτώσω κάποιον και εκείνοι μου απάντησαν ότι θα έπαιρναν πιο πολλά λεφτά αν το έκανα. Δεν ξέρω πως είναι τα πράγματα τώρα… αλλά αυτή ήταν μια περίοδος από την οποία οπωσδήποτε ήθελα να ξεφύγω. Δεν ένιωθα πως θα τέλειωνε κάποτε κάπου με καλό τρόπο».