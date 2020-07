Η σημασία της παρακολούθησης των ασθενών με διαβήτη στην εποχή του κορωνοϊού

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Του δρος Άγγελου Κυριάκου και του Αλέξη Κυριάκου

Ο κίνδυνος λοίμωξης από κορωνοϊό δεν είναι αυξημένος, αλλά παρόμοιος με αυτό του γενικού πληθυσμού. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες προστασίας και υγιεινής όπως και στο γενικό πληθυσμό, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών και η κάλυψη των φταρνισμάτων και του βήχα με χαρτομάντηλο ή με τον αγκώνα μας. Ο καλός τρόπος ζωής παραμένει σημαντικός όπως και πριν.

Λοίμωξη από κορωνοϊό

Σε ασθενείς με διαβήτη που νοσούν από κορωνοϊό ισχύουν οι ίδιες διαγνωστικές διαδικασίες και θεραπευτικά πρωτόκολλα, όπως και στον γενικό πληθυσμό. Ισχύει πως οι ασθενείς με διαβήτη έχουν αυξημένο ρίσκο να νοσήσουν σοβαρά και αυξημένο κίνδυνο θνητότητας. Παρ ’όλα αυτά, αξίζει να σημειώσουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που νοσούν με κορωνοϊό έχουν ήπια συμπτωματολογία ή είναι ασυμπτωματικοί.

Ασθενείς που παρουσιάζουν ήπια συμπτωματολογία θα πρέπει να περιοριστούν στο σπίτι τους και να έχουν συχνή επικοινωνία με τον παθολόγο/προσωπικό γιατρό τους για τον κορωνοϊό και με τον ενδοκρινολόγο/διαβητολόγο για τον γλυκαιμικό τους έλεγχο (τα «σάκχαρά» τους). Σε ασθενείς με πιο σοβαρή συμπτωματολογία πρέπει να γίνεται εισαγωγή στο νοσοκομείο, όπου μπορεί να τους δοθούν πιο εξειδικευμένες θεραπείες (π.χ. με αναπνευστήρα).

Ο λόγος που οι ασθενείς με διαβήτη έχουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές πιθανό να σχετίζεται με μια δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ασθενείς με διαβήτη που φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα αυξημένο ρίσκο να παρουσιάσουν επιπλοκές του κορωνοϊού είναι αυτοί που πάσχουν από άλλες συννοσηρότητες (π.χ. υπέρταση, καρδιοπάθεια, άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κλπ.), από επιπλοκές του Διαβήτη (π.χ. νεφροπάθεια), οι ηλικιωμένοι και οι παχύσαρκοι.

Κανόνες ασθενείας

Οι ενδοκρινολόγοι/διαβητολόγοι οφείλουν να ενημερώνουν όλους τους ασθενείς που φροντίζουν με διαβήτη πώς να διαχειρίζονται περιόδους κρίσης, όπως για παράδειγμα αν έχουν εμετούς ή διάρροιες ή οποιαδήποτε λοίμωξη συμπεριλαμβανομένου και του κορωνοϊού. Ασθενείς με Διαβήτη τύπου 2 πρέπει να γνωρίζουν ποια από τα διά του στόματος σκευάσματα πρέπει να σταματήσουν, είτε αυτά χρησιμοποιούνται για το γλυκαιμικό έλεγχο, είτε για άλλες μεταβολικές παθήσεις (π.χ. υπέρταση).

Άτομα που λαμβάνουν ινσουλίνη (π.χ. ασθενείς με Διαβήτη τύπου 1) πρέπει να γνωρίζουν πως οι ανάγκες τους σε ινσουλίνη πιθανό να είναι αυξημένες, αν και έχουν παρατηρηθεί και περιπτώσεις ασθενών με τύπου 1 Διαβήτη που είχαν μειωμένες ανάγκες. Σε περίπτωση που τα σάκχαρα παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά (π.χ. >240 mg/dl), τότε πρέπει να εξετάζονται οι κετόνες (στα ούρα ή στο αίμα) και να υπάρχει επικοινωνία με τον/ην θεράποντα γιατρό για να εξεταστεί το ενδεχόμενο διαβητικής κετοξέωσης.

Εξισορρόπηση ρίσκων

Αναμφίβολα, τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια κατάσταση πανικού λόγω της πανδημίας, με συνεπακόλουθο πολλοί ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως οι ασθενείς με Διαβήτη να μην ασκούνται όπως συνίσταται από τον θεράποντα ιατρό τους και να μην πηγαίνουν στα ραντεβού με τον ενδοκρινολόγο/διαβητολόγο όπως ενδείκνυται. Ο φόβος να βγουν από το σπίτι λόγω του πιθανού κινδύνου λοίμωξης οδηγεί με τη σειρά του σε υπερβολικό άγχος, ακόμη και σε κατάθλιψη. Τέτοιες συμπεριφορές δεν δικαιολογούνται από τα νεότερα δεδομένα που μας δείχνουν πως η θνητότητα είναι μικρότερη απ’ ό,τι υπολογιζόταν προηγουμένως (γύρω στο 0.1-0.4%1,2, δηλαδή από έναν μέχρι τέσσερις θανάτους ανά χίλιους πάσχοντες) .

Συνεπώς η πολιτεία και οι πολίτες, είναι σημαντικό να ισορροπήσουν με σοφία τις επιπτώσεις του κορωνοϊού (ρίσκο σοβαρών επιπλοκών γύρω στο 5%3, ρίσκο θνητότητας περίπου στο 0.1 – 0.4%1,2 και ρίσκο να μην μπορούν να ανταποκριθούν τα συστήματα υγείας σε περίπτωση ευρείας διασποράς της νόσου) με τις πιθανές επιπλοκές που προκύπτουν από τον τρόπο αντιμετώπισης του κορωνοϊού (περιορισμός ατομικών ελευθεριών, άγχος, κατάθλιψη, οικονομική εξαθλίωση, κοινωνική απομόνωση, ενδο-οικογενειακή βία, προβλήματα υγείας που προκύπτουν από τον φόβο των ασθενών να επισκεφτούν επαγγελματίες υγείας και νοσοκομεία κοκ.).

Συστάσεις

-Συνεχίστε να δίνετε έμφαση στον καλό τρόπο ζωής όπως η καλή διατροφή, η μεσογειακή διατροφή, το χάσιμο βάρους σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, ο καλός ύπνος κτλ.

-Η άσκηση όχι μόνο βοηθά με τον γλυκαιμικό έλεγχο, αλλά και με την ψυχολογία του ανθρώπου. Να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει ένδειξη για χρήση μάσκας σε ανοικτούς χώρους π.χ. αν πηγαίνετε για περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία κτλ.

-Συνεχίστε την επαφή και παρακολούθηση σας με τον ενδοκρινολόγο/διαβητολόγο σας, όπως και πριν.

-Παρακολουθείτε τακτικά τα σάκχαρα σας στο σπίτι στη συχνότητα που έχετε συμφωνήσει με τον θεράποντα γιατρό σας.

-Σιγουρευτείτε πως έχετε κοινά αποδεκτούς με τον γιατρό σας εξατομικευμένους στόχους για τον γλυκαιμικό σας έλεγχο (σάκχαρα και γλυκοζυλιομένη), αλλά και για τα συναφή μεταβολικά νοσήματα (π.χ. πίεση και χοληστερόλη). Δουλέψτε σκληρά, με την συμπαράσταση του γιατρού σας, για να επιτύχετε τους στόχους σας.

Δρ Άγγελος Κυριάκου

Ενδοκρινολόγος & Διαβητολόγος

MBChB, MA (Clin Ed), FRCP (UK)

CEDM Centre of Endocrinology, Diabetes & Metabolism, Λεμεσός

Επιστημονικός συνεργάτης Salford NHS Foundation Trust (UK) & Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (ΤΕΠΑΚ)

Αλέξης Κυριάκου

Κλινικός διαιτολόγος & Ειδικός διαιτολόγος διαβήτη

BSc (UK), MSc (UK), PhD can (UK)

CEDM Centre of Endocrinology, Diabetes & Metabolism, Λεμεσός

University of Stirling, Stirling (UK)

