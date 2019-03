Η πρώτη αφίσα της Τζολί στο σίκουελ του Maleficent

Τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλη επιτυχία της σκοτεινης μεταφοράς της «Ωραίας Κοιμωμένης», με την Ατζελίνα Τζολί στον ρόλο της κακιάς μάγισσας, η Ντίσνει κυκλοφόρησε το πρώτο πόστερ της ακόμα πιο σκοτεινής συνέχειας.

Το σίκουελ «Maleficent: Mistress of Evil» θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2019, με μία Τζολί ακόμα πιο… κακιά από ποτέ.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, εκτός από την Τζολί ως Μαλέφισεντ, στο ρόλο της «ωραίας κοιμωμένης» πριγκίπισσας Ορόρα θα είναι η Ελ Φάνινγκ ενώ η Μισέλ Φάιφερ θα υποδυθεί τη Βασίλισσα Ίνγκριθ.

Angelina Jolie returns in Maleficent: Mistress of Evil. Coming to theaters October 18, 2019. pic.twitter.com/TX4C2bpEnw

— Maleficent: Mistress of Evil (@Maleficent) 6 Μαρτίου 2019