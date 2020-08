Η Μελάνια αποφεύγει τον Τραμπ; Το στιγμιότυπο που σχολιάστηκε διεθνώς

Μπορεί η Μελάνια Τραμπ να θέλησε να βάλει το χέρι της στο φόρεμά της για να το συγκρατήσει προκειμένου να μην ανασηκωθεί κατεβαίνοντας από το αεροσκάφος, ωστόσο πολλά Μέσα έχουν δώσει ερμηνεύσει διαφορετικά το στιγμιότυπο.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η Πρώτη Κυρία εικονίζεται την ώρα που κατεβαίνει τις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους, βάζοντας το χέρι της πάνω στο φόρεμά της, θέλοντας να το συγκρατήσει, δεδομένου ότι έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Όπως φαίνεται, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε και δεύτερη φορά να της πιάσει το χέρι προτού τελικά το βάλει στο πίσω μέρος της πλάτης της.

Οι χρήστες του Twitter είχαν ανάμεικτες απόψεις για την κίνηση αυτή, με κάποιον να γράφει: «Οχι, δεν θέλει να την αγγίξει», ενώ ένας άλλος ανέφερε: «Η Μελάνια προσπαθεί να συγκρατήσει το φόρεμά της για να μην το σηκώσει ο άνεμος».

Το ζευγάρι, που ταξίδευε με τον 14χρονο γιο τους, Μπάρον, προσγειώθηκε στη βάση Αντριους στην Ουάσινγκτον ύστερα από πτήση από το Νιού Τζέρσεϊ μετά τον θάνατο του αδελφού τού Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ, το Σάββατο σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφθεί τον αδελφό του την προηγούμενη ημέρα και αργότερα είπε σε δήλωσή του: «Δεν ήταν μόνο ο αδελφός μου, ήταν ο καλύτερος φίλος μου. Θα μου λείψει πολύ, αλλά θα συναντηθούμε ξανά».

Hard not to notice Trump repeatedly trying to hold Melania’s hand on their way down the steps and her having none of it https://t.co/SXwkhgUagh

— Aaron Rupar (@atrupar) August 17, 2020