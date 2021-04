Η μεγάλη βραδιά των Oscars πλησιάζει – Ποιές είναι οι υποψηφιότητες;

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η μεγάλη βραδιά για τα Όσκαρ 2021 βρίσκεται μόλις λίγες μέρες μακριά.

Παρά την πανδημία, που έκανε άνω κάτω το σύνηθες χρονοδιάγραμμα, η 93η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου με φυσική παρουσία και το επίσημο ένδυμα θα είναι υποχρεωτικό, όπως και τα μέτρα υγειονομικής προφύλαξης.

Η βραδιά των Όσκαρ θα σκηνοθετηθεί για έκτη φορά από τον Γκλεν Γουάις, έναν αναγνωρισμένο ειδικό σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, με την παραγωγή του Στίβεν Σόντερμπεργκ, του σκηνοθέτη της ταινίας Contagion.

Όπως έχει γίνει γνωστό, δε θα υπάρξει κεντρικός παρουσιαστής για τα βραβεία της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου, όμως, οι παραγωγοί της βραδιάς ετοιμάζουν ένα all-star cast για να παρουσιάσει τις επιμέρους κατηγορίες.

Με ένα κινηματογραφικό τρέιλερ που μας προετοιμάζει για μία διαφορετική Τελετή Απονομής για τα 93α Βραβεία της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου γνωστοποίηση τα ονόματα 16 ηθοποιών, οι οποίοι όμως είναι μόλις οι πρώτοι από τους πολλούς που θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέχρι την βραδιά των βραβείων.

Αναμένεται, επίσης, να ανακοινωθούν διεθνείς τοποθεσίες, καθώς πολλοί από τους υποψήφιους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, δε θα μπορέσουν να βρεθούν σε κάποια από τις δύο τοποθεσίες που θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη τελετή.

Άντζελα Μπάσετ (υποψήφια για την ερμηνεία της στο What’s Love Got to Do With It),

Χάλι Μπέρι (νικήτρια για το Monster’s Ball),

Μπονγκ Τζουν Χο (Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου για τα Παράσιτα),

Ντον Τσιντλ (υποψήφιος ηθοποιός για το Hotel Rwanda),

Μπράιαν Κράνστον (ηθοποιός υποψήφιος για το Trumbo),

Λόρα Ντερν (νικήτρια Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Ιστορία Γάμου),

Χάρισον Φορντ (υποψήφιος για Όσκαρ ερμηνείας για το Μάρτυρας Εγκλήματος),

Ρετζίνα Κινγκ (νικήτρια για Όσκαρ ερμηνείας για το If Beale Street Could Talk),

Μαρλί Ματλίν (νικήτρια Όσκαρ ερμηνείας για το Children of a Lesser God),

Ρίτα Μορένο (νικήτρια Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για το West Side Story),

Χόακιν Φίνιξ (νικητής Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το Τζόκερ),

Μπραντ Πιτ (νικητής Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για το Κάποτε στο Χόλιγουντ),

Ριζ Γουίδερσπουν (νικήτρια Όσκαρ για το Walk The Line) και

Ζεντάγια (πρωταγωνίστρια του Malcolm & Marie)

Επίσημο ένδυμα και όχι στο ZOOM

«Θα κάνουμε τα μέγιστα για να προσφέρουμε μια ευχάριστη και ασφαλή σε όλους όσοι θα προσέλθουν αυτοπροσώπως, βραδιά, όπως και στα εκατομμύρια κινηματογραφόφιλους παγκοσμίως και έχουμε την αίσθηση ότι το να το κάνουμε αυτό ψηφιακά θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα», υπογραμμίζουν οι παραγωγοί της μεγάλης κινηματογραφικής βραδιάς.

Απευθυνόμενοι στους αστέρες που θα ανταποκριθούν στην πρόκληση να πάνε στον σιδηροδρομικό σταθμό Union Station για μια «ευχάριστη» βραδιά, τους διαβεβαιώνουν ότι θα υποβληθούν εκεί σε τεστ ανίχνευσης της Covid-19, προκειμένου να έχουν τα αποτελέσματα «εντός ενός λεπτού».

Η τελετή απονομής των χρυσών αγαλματίδιων φαίνεται να αντλεί έμπνευση από εκείνη των βραβείων Γκράμι, που οργανώθηκε με επιτυχία στο Λος Άντζελες και διεξήχθη μεταξύ ενός κλειστού σκηνικού και ενός ανοικτού χώρου όπου οι σταρ παραλάμβαναν τα βραβεία τους.

Οι διοργανωτές δεν θέλουν, αντιθέτως, να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Χρυσών Σφαιρών, όπου οι διάσημοι παραλάμβαναν το βραβείο τους στο σπίτι, φορώντας πιτζάμες ή αθλητικές φόρμες.

«Το επίσημο ένδυμα θα είναι πολύ cool εάν θελήσετε να έρθετε, όχι όμως η ανεπίσημη ενδυμασία», τονίζουν οι παραγωγοί.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες ανά κατηγορία:

Καλύτερη Ταινία

Nomadland

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Mank

Minari

Promising Young Woman

The Father

Sound of Metal

Judas and the Black Messiah

Σκηνοθεσία

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Mank»

Εμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Λι Αϊζακ Τσουνγκ για το «Minari»

Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Aσπρο Πάτο»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Ριζ Αχμεντ για το «Sound of Metal»

Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Γκάρι Ολντμαν για το «Mank»

Αντονι Χόπκινς για το «The Father»

Στίβεν Γιούν για το «Minari»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman»

Βαϊόλα Ντέιβις για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Βανέσα Κίρμπι για το «Pieces of a Woman»

Αντρα Ντέι για το «The United States vs. Billie Holiday» Frances McDormand (Nomadland)

Διασκευασμένο Σενάριο

Ραμίν Μπαχρανί για το «The White Tiger»

Κεμπ Πάουερς για το «One Night in Miami…»

Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το «The Father»

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Πίτερ Μπέιναμ, Σάσα Μπαρόν Κοέν, Τζίνα Φρίντμαν, Αντονι Χάινς, Λι Κερν, Νταν Μέιζερ, Νίνα Πεντράντ, Ερικα Ριβινόγια, Νταν Σουίμερ για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Πρωτότυπο Σενάριο

Λι Αϊζακ Τσανγκ για το «Minari»

Εμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Ααρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Εϊμπραμ Μάρντερ, Ντάριους Μάρντερ, Ντέρεκ Σιαφράνς για το «Sound of Metal»

Γουίλ Μπέρσον, Σάκα Κινγκ, Κιθ Λούκας, Κένεθ Λούκας για το «Judas and the Black Messiah»

B’ Γυναικείος Ρόλος

Ολίβια Κόλμαν για το «The Father»

Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari»

Μαρία Μπακάλοβα για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Αμάντα Σέιφριντ για το «Mank»

Γκλεν Κλόουζ για το «Hillbilly Elegy«»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Λέσλι Οντομ Τζ. για το «One Night in Miami»

Σάσα Μπαρόν Κοέν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Πολ Ράσι για το «Sound of Metal»

Λακίθ Στάνφιλντ για το «Judas and the Black Messiah»

Μουσική

Da 5 Bloods

Soul

Mank

Minari

News of the World

Κοστούμια

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom

Emma.

Mulan

Pinocchio

Φωτογραφία

Ερικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για το «Nomadland»

Ντάριους Βόλσκι για το «News of the World»

Φαίδων Παπαμιχαήλ για το «Η Δίκη των 7 του Σικάγο»

Judas and the Black Messiah

Μοντάζ

Sound of Metal

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

The Father

Promising Young Woman

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το «Mank»

Ντέιβιντ Κρανκ για το «News of the World»

Νέιθαν Κρόουλι για το «Tenet»

Μαρκ Ρίκερ για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

The Father

Διεθνής Ταινία

Άσπρο Πάτο (Δανία)

Collective (Ρουμανία)

Quo Vadis, Aida? (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Better Days (Χονγκ Κονγκ)

The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Soul (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV+/GKIDS)

Over the Moon (Netflix)

Φύγαμε (Pixar)

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

Crip Camp

Time

Collective

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

A Concerto Is a Conversation

A Love Song for Latasha

Colette

Hunger World

Do Not Split

Οπτικά Εφέ

Love and Monsters

The Midnight Sky,

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

If Anything Happens I Love You

Burrow

Yes-People

Opera

Genius Loci

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

Two Distant Strangers

Feeling Through

The Letter Room

White Eyes

The Present

Ήχος

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

