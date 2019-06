Η Κέιτ Μίντλετον σε ρόλο αγρότισσας, κουρεύει πρόβατα (vid)

Αλλη μια κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε η Κέιτ Μίντλετον, παρ’ όλο που ήταν ντυμένη casual. Δεν θα μπορούσε φυσικά να κάνει αλλιώς, καθώς επισκέφθηκε φάρμες μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Και οι δυο τους φαίνεται ότι απόλαυσαν τη μέρα τους στην περιοχή Κάμπρια της βορειοδυτικής Αγγλίας, με τη δούκισσα του Κέιμπριτζ να τραβά για ακόμα μία φορά τα βλέμματα των παρευρισκομένων. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, καθώς η Κέιτ Μίντλετον ξέρει πάντα να εντυπωσιάζει τα πλήθη. Πριν από λίγες μέρες έκλεψε την παράσταση στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των γενεθλίων της βασίλισσας Ελισάβετ.

Αυτή τη φορά, η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε να φορέσει ένα λαδί τζάκετ από την εταιρεία Troy London, ένα λευκό πουκάμισο και από πάνω ένα γκρι πουλόβερ, τα οποία συνδύασε με ένα skinny τζιν και σουέντ μπότες πεζοπορίας Chloe.

Ωστόσο, φαίνεται πως υπήρξε και κάποιος ή μάλλον κάποια, που δεν εντυπωσιάστηκε με τα ρούχα της. Ο λόγος για ένα κοριτσάκι που απογοητεύτηκε όταν δεν την είδε να είναι ντυμένη, με ένα μπλε, μακρύ φόρεμα όπως η πριγκίπισσα Ελσα της Ντίσνεϊ, από την ταινία «Frozen».

Σύμφωνα με το People, το μικρό κορίτσι και η αδερφή της, έδωσαν στην Κέιτ Μίντλετον ένα μπουκέτο λουλούδια, ενώ είχαν και χειραψία μαζί της. Τότε ο πατέρας της, της είπε: «Είναι μία πριγκίπισσα. Λατρεύεις τις πριγκίπισσες!». Αμέσως μετά, απευθύνθηκε στην Κέιτ, λέγοντάς της «Ήθελε να ξέρει αν θα φορούσες το φόρεμα της πριγκίπισσας Ελσα».

Ένα κοριτσάκι δεν εντυπωσιάστηκε με το look της Κέιτ Μίντλετον / Φωτογραφία: Kensington Royal/Twitter

Τότε η Κέιτ Μίντλετον, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, της απάντησε τρυφερά: «Το ξέρω. Συγγνώμη. Ήρθα με το παντελόνι και το παλτό μου για να δω μερικά πρόβατα».

Η Κέιτ Μίντλετον κουρεύει… πρόβατα

Κι αυτό ήταν φυσικά η αλήθεια. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επισκέφτηκαν έναν χώρο που οι αγρότες κουρεύουν τα πρόβατα. Μάλιστα, τόλμησαν να δοκιμάσουν κι αυτοί και όπως φαίνεται το διασκέδασαν.

Η δούκισσα του Κέιμπριτζ άκουσε προσεκτικά τις οδηγίες του εκπαιδευτή της και έπιασε αμέσως δουλειά, ενώ χαμογελούσε καθώς το πλήθος ξεσπούσε σε γέλια. Το ταλέντο του στο κούρεμα των προβάτων, το οποίο είναι μια απαραίτητη πρακτική που δεν βλάπτει τα ζώα, έδειξε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

The Duke and Duchess Of Cambridge join in sheep shearing at Deepdale Hall Farm, where the Brown family have been farming in the valley near Lake Ullswater since the 1950s.

The Browns are proud of their hillfarming heritage and are keen to carry on farming in a traditional way. pic.twitter.com/7E2m09sFI1

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 11, 2019