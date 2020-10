Η φάρσα του Χάρι στη βασίλισσα Ελισάβετ

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στο βιβλίο με τίτλο «Long Live the Queen! 13 Rules for Living from Britain’s Longest Reigning Monarch» ο συγγραφέας περιγράφει μια απολασυτική φάρσα που είχε κάνει ο πρίγκιπας Χάρι στη γιαγιά του.

Ο πρίγκιπας είναι γνωστός για το χιούμορ του έτσι όταν η γιαγιά του του ζήτησε να την βοηθήσει να αλλάξει το μήνυμά της στον τηλεφωνητή του προσωπικού της τηλεφώνου εκείνος βρήκε την ευκαιρία να την πειράξει. Ηχογράφησε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε «Εδώ Liz! Με συγχωρείτε αλλά αυτή τη στιγμή απουσιάζω από τον θρόνο. Για να συνδεθείτε με τον Φίλιππο, πιέστε ένα. Για τον Κάρολο, πιέστε δύο. Για τα corgis, πιέστε τρία.»