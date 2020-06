Η επιγραφή στα ελληνικά στη νέα ταινία Justice League

Ο σκηνοθέτης Ζακ Σνάιντερ έδωσε μια πρώτη εικόνα από τη νέα ταινία «Justice League» στην οποία η επιγραφή μας θύμισε έντονα Ελλάδα. Πρόκειται για την εκδοχή του διάσημου σκηνοθέτη για την ταινία Justice League, όπως εκείνος ήθελε να την παρουσιάσει στους κινηματογράφους και η οποία, έπειτα από διαφωνίες του Σνάιντερ με την εταιρία παραγωγής δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Αντ’ αυτής, στους κινηματογράφους οι φανατικοί του κόσμου των υπερηρώων της DC παρακολούθησαν το 2017 ένα «αναμάσημα» των πλάνων της ταινίας με τους Batman, Superman και Wonder Woman, η οποία αποτέλεσε τεράστια εμπορική αποτυχία.

Η ταινία Justice League λοιπόν θα επιστρέψει, αυτή τη φορά όπως την οραματίστηκε ο σκηνοθέτης της, εξ ου και το περίφημο Snyder’s Cut, που συνοδεύει τη νέα μορφή της ταινίας. Σε 34 δευτερόλεπτα το απόσπασμα παρουσιάζει την Wonder Woman, την οποία υποδύεται ο Γκαλ Γκάντοτ, με ένα πυρσό να ανακαλύπτει τον απόλυτο κακό της ταινίας Darkseid.

Η ελληνική επιγραφή στην ταινία Justice League

Η εικόνα του φανταστικού ήρωα των κόμικ της DC, αποτυπώνεται σε μια τοιχογραφία με το όνομα να είναι γραμμένο στο κυριλλικό αλφάβητο. Αν και οι καταλήξεις δείχνουν ελληνική καταγωγή, η ανάγνωση των δύο λέξεων δύσκολα μπορεί να βγάλει νόημα για κάποιον ελληνόφωνο: «Σκοτομήδης Δαρκέιδος».

Στο κάτω μέρος της τοιχογραφίας διακρίνονται επίσης μια σειρά από λέξεις στα ελληνικά

Για ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει μια «φάσα» στο κάτω μέρος της εικόνας όπου ξεχωρίζουν και πάλι ελληνικά γράμματα, χωρίς και πάλι να είναι σίγουρο πως θα μπορούσε κανείς να βγάλει νόημα διαβάζοντας τις λέξεις.

Πρόκειται για έναν από τους «κακούς» στον κόσμο της DC, από τον πλανήτη Απόκολιπς. Η μόνη σύνδεση που μπορεί κανείς να εντοπίσει με οτιδήποτε το ελληνικό είναι η έμπνευση της ηρωίδας Wonder Woman, η οποία φέρεται να προέρχεται από τις Αμαζόνες. Η Wonder Woman, σύμφωνα με την ιστορία των περιοδικών κόμικ, ήταν εκείνη που κατάφερε να τον περιορίσει πριν καταλάβει όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, φαίνεται πως ένας από τους στόχους του Darkseid υπήρξε να ανακαλύψει την τοποθεσία των Ολύμπιων Θεών (όπως αποτυπώνονται φυσικά στην εκδοχή του αμερικανικού κόμικ) προκειμένου να τους ανατρέψει και να κλέψει τις δυνάμεις τους.

Πού θα δούμε τη νέα εκδοχή της ταινίας Justice League

Η νέα έκδοση της ταινίας, την οποία απαίτησαν οι φανατικοί των κόμικ, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα του HBO Max που εξασφάλισε τα δικαιώματα. Ο ηθοποιός Τζέισον Μομόα, που υποδύεται τον Aquaman στη σειρά σχολίασε για το κλιπ. «Το καλύτερο του να είμαι ο Aquaman είναι πως ο Ζακ Σνάιντερ με δημιούργησε ώστε να μπορώ να δω όλα αυτά τα εκπληκτικά πράγματα πριν από όλους».

First ever sneak peek at JL. Get ready for more at DC FanDome. @hbomax #releasethesnydercut #DCFanDome pic.twitter.com/WIWwFo4Xnt

— Zack Snyder (@ZackSnyder) June 18, 2020