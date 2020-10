Η CIA μοιράστηκε δύο εικόνες από το Halloween και κάλεσε το κοινό να βρει τις διαφορές

Η CIA μοιράστηκε δύο εικόνες από το Halloween και κάλεσε τους αετομάτηδες να βρουν τις διαφορές. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε Τρίτη θέτει και ένα νέο τεστ παρατηρητικότητας στους followers της στο Τwitter.

Αυτή τη φορά και ενόψει του Halloween, η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών μοιράστηκε δύο εικόνες και ζήτησε από τους ακολούθους να βρουν τις διαφορές.

Οι πιο αετομάτηδες χρήστες του κοινωνικού δικτύου βρήκαν μέχρι και 13 διαφορές ανάμεσα στις δύο εικόνες που περιλάμβαναν κολοκύθες, τάφους, μάγισσες σε σκουπόξυλα, φαντάσματα, τρομακτικά σπίτια κ.ά.

Εσύ πόσες διαφορές μπορείς να διακρίνεις;

#TuesdayTrivia #Halloween Edition:

Can you spot the disguised differences? pic.twitter.com/kYV6GN9veo

— CIA (@CIA) October 27, 2020