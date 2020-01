Η απίστευτη φάρσα της Άνιστον σε θαυμαστές των Friends (vid)

Βίντεο όπου η Τζένιφερ Άνιστον… τρομάζει φανατικούς θαυμαστές της σειράς «Τα Φιλαράκια» έχει κατακλύσει τα social media τις τελευταίες ώρες.

Όπως αναφέρει το CNN, η ηθοποιός, με το μοναδικό της χιούμορ, παρουσίασε πρόσφατα την εκπομπή της Έλεν ντε Τζένερις, αφού εκείνη δεν μπορούσε να παρευρεθεί λόγω υποχρεώσεων.

Καθώς η εκπομπή γυρίζεται στο ίδιο στούντιο που πραγματοποιήθηκαν και τα γυρίσματα της διάσημης σειράς, η Άνιστον δεν έχασε την ευκαιρία και αποφάσισε να εμφανιστεί στην εμβληματική καφετέρια Central Perk, η οποία φιλοξενείται ακόμη στο κτήριο και προσελκύει καθημερινά χιλιάδες φαν που θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία.

Έτσι, η ηθοποιός κρύφτηκε πίσω από τον καναπέ όπου καθόταν οι έξι πρωταγωνιστές και… πεταγόταν ξαφνικά, αφήνοντας άφωνους τους επισκέπτες.

Μάλιστα, αρκετοί τη ρώτησαν αν είναι όντως η ίδια ή αν… φοράει μάσκα.

I will acutally say Rachel so OMG she would have been so happy!!! Well her and Chandler but yea!! I want this surprise too!!! 😭 https://t.co/8IhSLys9Yo

— Ina SL (@indy_sl) January 24, 2020