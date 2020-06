Η άγνωστη κόντρα της Μελάνια με την Ιβάνκα Τραμπ

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Ιβάνκα Τραμπ, σε μια προσπάθεια να ανέλθει στην εξουσία στις πρώτες ημέρες της προεδρίας του πατέρα της, προσπάθησε να μετονομάσει το γραφείο της Πρώτης Κυρίας στον Λευκό Οίκο, σε «γραφείο της Πρώτης Οικογένειας», αλλά η Μελάνια Τραμπ μπλόκαρε τα σχέδιά της.

Νέες λεπτομέρειες σχετικά με την αντιπαλότητα των δύο μελών της οικογένειας του προέδρου, έγιναν γνωστές το Σάββατο σε αποσπάσματα από ένα νέο βιβλίο με τίτλο « Art of the Deal: The Untold Story of Melania Trump», της Μαίρη Τζόρνταν, που δημοσιεύτηκαν στην Washington Post.

Στο βιβλίο αυτό, περιγράφεται το πώς εξεπλάγη ο Ντόναλντ Τραμπ με την νίκη του έναντι της Χίλαρι Κλίντον το 2016. Είχε κανονίσει μάλιστα να ταξιδέψει σε ένα από τα θέρετρά του στην Σκωτία, αμέσως μετά το βράδυ των εκλογών, επειδή δεν ήθελε να δει την Χίλαρι Κλίντον «να πανηγυρίζει την επιτυχία της». Αλλά όταν κέρδισε, οι Τραμπ έπρεπε να προσαρμοστούν γρήγορα στους νέους ρόλους τους και ο νέος Αμερικανός πρόεδρος μετακόμισε από το πολυτελές ρετιρέ του στον Πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης, στον Λευκό Οίκο για να ξεκινήσει την θητεία του.

Η Ιβάνκα «ψοφούσε» για δημοσιότητα και ήθελε να αναλάβει ηγετικό ρόλο από τις πρώτες ημέρες της διοίκησης Τραμπ Η Μελάνια Τραμπ αντιστάθηκε να κάνει το ίδιο, σύμφωνα με το βιβλίο. Παρέμεινε στον Πύργο Τραμπ με τον γιο τους, Μπάρον, και ταυτόχρονα διαπραγματεύτηκε το αρχικό προγαμιαίο συμβόλαιο που είχε κάνει με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με την απουσία της Μελάνια Τραμπ, λοιπόν, η Ιβάνκα Τραμπ, η μεγαλύτερη κόρη του Αμερικανού προέδρου, «διψούσε» για δημοσιότητα. Προσπάθησε μάλιστα, να πάρει κάποιους χώρους γραφείων στην Ανατολική Πτέρυγα, το τμήμα του Λευκού Οίκου που προορίζεται για την Πρώτη Κυρία, γράφει το βιβλίο.

Η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία διορίστηκε σύμβουλος στην διοίκηση του πατέρα της, θέλησε μάλιστα να μετονομάσει ακόμη και το γραφεί μέσω του οποίου ασκεί η Πρώτη Κυρία τα δημόσια καθήκοντά της, σε «Πρώτο Οικογενειακό Γραφείο», αλλά η Μελάνια Τραμπ, την εμπόδισε.

«Με την Μελάνια να λείπει, η Ιβάνκα Τραμπ χρησιμοποίησε το ιδιωτικό θέατρο, με τα βελούδινα κόκκινα καθίσματα και απολάμβανε πολλά προνόμια του Λευκού Οίκου. Μερικοί είπαν ότι χρησιμοποίησε τον Λευκό Οίκο σαν να ήταν το δικό της σπίτι» γράφει η Τζόρνταν. «Αυτό ήταν κάτι που δεν άρεσε καθόλου στην Μελάνια. Όταν τελικά αυτή και ο Μπάρον μετακόμισαν στην επίσημη προεδρική κατοικία, έβαλε τέλος στα σχέδια της Ιβάνκα Τραμπ επιβάλλοντας όρια».

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζαντ Ντέρε, απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς. «Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για άλλη μία φορά, διαδίδουν αναληθείς πληροφορίες από ανώνυμες πηγές και κανείς, ούτε μία φορά, δεν προσπάθησε να διασταυρώσει τα στοιχεία είτε με τον Λευκό Οίκο είτε με την Ιβάνκα Τραμπ» δήλωσε στο Business Insider.

Τελικά, η Ιβάνκα Τραμπ παρέμεινε στην Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, όπου συνεχίζει να κατέχει τον τίτλο του συμβούλου της διοίκησης Τραμπ, εργάζεται σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και συχνά προσπαθεί να μαλακώσει την εικόνα της προεδρίας του πατέρα της. Η Μελάνια Τραμπ, από την άλλη, ηγήθηκε μιας εκστρατείας κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού κατά την διάρκεια της θητείας της ως Πρώτη Κυρία, αλλά διαδραμάτισε λιγότερο δημόσιο ρόλο από ορισμένες από τους προκατόχους της στην θέση αυτή.