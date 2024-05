Τρέξιμο ή περπάτημα: Ποιο να προτιμήσουμε για αντοχή, απώλεια βάρους, καλή υγεία

Ποιο νικάει σε κάθε περίπτωση και ποιες αλλαγές θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα.

Αν θες να κάψεις λίπος... Σύμφωνα με την Κατερίνα Γκοτσοπούλου, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, personal trainer, καλύτερη μέθοδος για να χάσεις βάρος από την περιοχή της μέσης σου είναι το παραδοσιακό περπάτημα.

"Το δυναμικό βάδισμα είναι η ιδανική επιλογή σου". Σύμφωνα με την trainer, "το περπάτημα έχει τα ίδια ακριβώς πλεονεκτήματα με το τρέξιμο, αλλά είναι πιο ωφέλιμο αν είσαι στη φάση που αρχίζεις τώρα να χάνεις βάρος ή αν αντιμετωπίζεις προβλήματα υγείας. Για τους ανθρώπους με πολλά περιττά κιλά το περπάτημα μπορεί να είναι λιγότερο στρεσογόνο για τον οργανισμό, καθώς είναι μια άσκηση ήπιας έντασης". Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of the American Medical Association, αρκούν 30 λεπτά γρήγορου βαδίσματος 5 ημέρες την εβδομάδα για να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιοπαθειών και να χάσεις βάρος.

How to: Για να είσαι σίγουρη ότι καις όσο το δυνατόν περισσότερο λίπος, είναι σημαντικό να συνεχίσεις να προσθέτεις ένταση στο περπάτημά σου. "Στόχος σου είναι να αυξήσεις με τον καιρό την ταχύτητα και την απόσταση που διανύεις" επισημαίνει η ειδικός. "Προσπάθησε να περπατάς τουλάχιστον 30 με 60 λεπτά τη φορά, 4 με 6 ημέρες την εβδομάδα. Δεν έχεις τόσο χρόνο; Προσπάθησε να περπατάς περισσότερο στην καθημερινότητά σου, ανέβαινε σκάλες και πήγαινε με τα πόδια στους κοντινούς προορισμούς σου αντί να παίρνεις το αυτοκίνητο" συστήνει η expert. Οι καλύτερες επιφάνειες για να περπατάς είναι επίπεδες, σφιχτές, αλλά όχι πολύ σκληρές. Απόφυγε το τσιμέντο, αν είναι δυνατό, καθώς το δυναμικό περπάτημα εκεί μπορεί να επιβαρύνει τις αρθρώσεις στα ισχία, τα γόνατα και στους αστραγάλους σου". Νικητής: Το περπάτημα.

Αν... θες καλύτερη υγεία

Το περπάτημα δεν είναι καλό μόνο για την εμφάνισή σου. Μελέτες δείχνουν πως οι άνθρωποι που αγαπούν το βάδισμα έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για εμφάνιση πολλών σοβαρών ασθενειών συγκριτικά με τους δρομείς, εφόσον με την άσκηση που κάνουν δαπανώνται οι ίδιες θερμίδες. Σε μελέτη με επικεφαλής τον καθηγητή Paul T. Williams από το αμερικανικό Εθνικό Εργαστήριο Λόρενς του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ τονίζεται πως ένας γρήγορος περίπατος μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπαθειών, υψηλής αρτηριακής πίεσης και διαβήτη λίγο περισσότερο από τις πιο έντονες δραστηριότητες όπου δαπανήθηκαν οι ίδιες θερμίδες. Η μελέτη έδειξε πως το περπάτημα για μία ώρα είναι σχεδόν αντίστοιχο με μισή ώρα τρέξιμο αναφορικά με τα οφέλη για την υγεία. Στη μελέτη συμμετείχαν 33.000 δρομείς και 15.000 περιπατητές. Με 1 χλμ. τρέξιμο οι δρομείς μείωσαν την πιθανότητα για υψηλή αρτηριακή πίεση κατά 4,2%. Για τους συμμετέχοντες που κατανάλωσαν τις ίδιες θερμίδες, με το περπάτημα η μείωση ήταν 7,2%. Ο κίνδυνος για υψηλή χοληστερίνη μειώθηκε κατά 4,3% για κάθε χλμ. τρεξίματος, ενώ για κάθε χλμ. βαδίσματος μειώθηκε κατά 7%. Αντίστοιχα, ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιοπαθειών μειώθηκε κατά 4,5% με το τρέξιμο και κατά 9,3% με το περπάτημα. Εδώ η απόφαση για το νικητή ήταν εξαιρετικά απλή! Νικητής: Το περπάτημα.

Αν... θες πιο πολλή αντοχή

"Αν έτρεχες το προηγούμενο διάστημα, το περπάτημα θα μπορέσει να σε βοηθήσει να διατηρήσεις τα οφέλη της αεροβικής άσκησης για την υγεία σου και κάποια βασική φυσική κατάσταση, αλλά μην περιμένεις ότι θα είσαι στην ίδια φόρμα που αποκτάς με το τρέξιμο". Για να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση, θα πρέπει να έχεις ένα δομημένο πρόγραμμα βαδίσματος με συγκεκριμένους χρόνους-στόχους για συγκεκριμένες αποστάσεις και ένταση. Για να βελτιώσεις όμως την αντοχή σου μόνο με το περπάτημα, απαιτείται περισσότερος χρόνος απ’ όσος με το τρέξιμο. "Εάν δεν έχεις τραυματισμούς, θα σου σύστηνα να βγαίνεις για περπάτημα μία με δύο ώρες κάθε φορά, τουλάχιστον τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, για να αυξήσεις την αντοχή σου" σημειώνει η trainer. "Είτε τρέχεις είτε περπατάς, η στάση του σώματος είναι σημαντική. Φρόντιζε να περνάς πού και πού μπροστά από μια βιτρίνα για να ελέγχεις τη στάση σου: Ψηλά το στήθος, πίσω και χαλαροί οι ώμοι, το κεφάλι ίσιο και το σώμα σου στην ευθεία των πελμάτων". How to: Μην αρκεστείς σε μια βόλτα γύρω γύρω από το τετράγωνο. Φτιάξε μια διαδρομή που θα μπορείς να περπατάς με ταχύτητα 5-6 χλμ. όλη την ώρα. Ο νικητής: Το τρέξιμο.

Πηγή: shape.gr