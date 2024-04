Τα 5 βότανα που θα λύσουν τα προβλήματα των εποχικών αλλεργιών

Δεν είναι λίγοι οι γιατροί που θα προτείνουν ως αποτελεσματικότερη λύση την ανοσοθεραπεία

Αν θέλεις να αποφύγεις την υπερβολική λήψη αντιισταμινικών και άλλων φαρμάκων, δες ποια βότανα και φυτικές ουσίες μπορούν να φρενάρουν τα συμπτώματα της αλλεργίας.

Αν υποφέρεις από αλλεργίες, πιθανότητα πιστεύεις ότι για όλα φταίει η άτιμη η γύρη που την άνοιξη πολλαπλασιάζεται στην ατμόσφαιρα και εισέρχεται απειλητικά στα ρουθούνια, το στόμα και τα μάτια σου. Ένας αλλεργιολόγος, όμως, θα σου πει ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν ήταν, θα έπρεπε όλος ο κόσμος να φτερνίζεται κάθε άνοιξη από το πρωί έως το βράδυ.

Η πραγματικότητα είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι απλά πιο ευαίσθητοι σε διάφορα σωματίδια που πλανώνται στον αέρα (ή σε τροφές ή σε φάρμακα), με αποτέλεσμα το σώμα τους να αντιδρά πολύ πιο έντονα όταν αυτά εισβάλλουν. Είναι, λοιπόν, το ανοσοποιητικό σου που «φταίει», καθώς αντιδρά υπερβολικά στην ισταμίνη, τη χημική ουσία που απελευθερώνει το σώμα για να αντιμετωπίσει τους εισβολείς. Γι’ αυτό οι περισσότεροι γιατροί, προκειμένου να ανακουφιστούν τα συμπτώματα της αλλεργίας (κοινότερο όλων η ρινίτιδα) θα συστήσουν τη λήψη αντιισταμινικών, που εμποδίζουν την αποδέσμευση της ισταμίνης.

Την ίδια ώρα, δεν είναι λίγοι οι γιατροί που θα προτείνουν ως αποτελεσματικότερη λύση την ανοσοθεραπεία (θυμάσαι που λέγαμε πως αυτός είναι ένας σίγουρος τρόπος να αντιμετωπιστεί η αλλεργία στη γάτα;). Αν την επιλέξεις, να ξέρεις ότι θα πρέπει για κάποια χρόνια να κάνεις ενέσεις που θα χορηγούν στον οργανισμό σου μικρές ποσότητες του αλλεργιογόνου, προκειμένου σταδιακά να αποευαισθητοποιηθεί σε αυτό και να σταματήσει να αντιδρά με αλλεργικά συμπτώματα.

Ο αείμνηστος Αμερικανός βοτανικός Dr. James A. Duke, βέβαια, επιβεβαιώνει στο βιβλίο του «Βοτανοθεραπείες» πως υπάρχει και η φυσική οδός που μπορεί να νικήσει τα συμπτώματα της αλλεργίας (όχι, βέβαια, την αιτία), αν θέλεις να αποφύγεις να γεμίζεις τον οργανισμό σου με φάρμακα και να υφίστασαι τις παρενέργειές τους.

Βότανα και φυτικά συστατικά που αξίζει να δοκιμάσεις αν υποφέρεις από αλλεργίες

1. Σκόρδο και κρεμμύδι

Τα τρόφιμα αυτά περιέχουν υψηλή συγκέντρωση βαλανοκετόνης, η οποία επιβραδύνει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Την περίοδο που σε πιάνουν οι αλλεργίες σου, ο Dr. Duke συνιστά να αυξάνεις σε ποσότητα την κατανάλωση αυτών των τροφών.

iStock

2. Γκίνγκο Μπιλόμπα

Σύμφωνα με τον βοτανικό, το εκχύλισμα των φύλλων αυτού του δέντρου περιέχει αρκετές ουσίες (τις γκινγκολίδες) που ανακατεύονται με ένα χημικό το οποίο παράγει το σώμα (τον Παράγοντα Δραστηριοποίησης Αιμοπεταλίων). Αυτός ο παράγοντας παίζει βασικό ρόλο στην εμφάνιση αλλεργιών, άσθματος και φλεγμονών. Ο ίδιος συνιστά, λοιπόν, λήψη γκίνγκο μπιλόμπα σε συμπλήρωμα διατροφής, αλλά χωρίς υπερβολή στη συνιστώμενη δόση, γιατί μπορεί να προκαλέσει διάρροια, ευερεθιστότητα και ανησυχία.

3. Τσουκνίδα

Δεν είναι τυχαίο ότι πληθώρα φαρμακευτικών σκευασμάτων με τσουκνίδα θεραπεύουν επιτυχώς ρινικά συμπτώματα που προκαλεί η αλλεργία. Ο Dr. Duke λέει πως οι λάτρεις της εναλλακτικής ιατρικής αιώνες τώρα ξεριζώνουν ρίζες τσουκνίδας, τις αποξηραίνουν και έπειτα τις βράζουν για να παρασκευάσουν ροφήματα που ανακουφίζουν ρινικά και αναπνευστικά προβλήματα. Η πρακτική αυτή συνιστάται και από γιατρούς όπως ο Andrew Weil, καθηγητής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Tucson στην Αριζόνα.

iStock

4. Χαμομήλι

Σε αντίθεση με αυτό που περιμένεις, ο Dr. Duke δεν συνιστά το χαμομήλι ως ρόφημα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της αλλεργίας, αλλά ως αιθέριο έλαιο. Συγκεκριμένα, λέει πως οι ειδικοί στην αρωματοθεραπεία συνιστούν το μασάζ με μείγματα χαμομηλιού για τη θεραπεία κνησμών και εξανθημάτων εξαιτίας κάποιας αλλεργίας. Το βότανο αυτό έχει αντιφλεγμονώδη και αντιαλλεργική δράση, που πραγματικά βοηθά. Παραμένει, ωστόσο, επιφυλακτικός για το κατά πόσο βοηθά στη ρινίτιδα.

5. Bιταμίνη C

Τι άλλο θα κάνει για εμάς πια η βιταμίνη C; O Dr. Duke αναφέρεται στο βιβλίο του στον Dr. C. Leigh Broadhurst, γεωχημικό με ειδίκευση στη διατροφική ιατρική, ο οποίος για την πρόληψη και τη θεραπεία των αλλεργιών συνιστά τη λήψη 1.000 mg βιταμίνης C με βιοφλανοΐδες τρεις φορές την ημέρα. Η άποψη ότι η βιταμίνη C είναι ένα δυνατό αντιισταμινικό υποστηρίζεται από ουκ ολίγες μελέτες και μάλιστα με σπάνια περιστατικά παρενεργειών. Συνεπώς, είτε καταναλώνοντας εσπεριδοειδή είτε μέσω συμπληρωμάτων, με την παραλείπεις από τη διατροφή σου.

Πηγή: ow.gr