Game of Thrones: Οι οίκοι Σταρκ και Ταργκάριεν γίνονται… ουίσκι

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Game of Thrones… πουλάει και μετά το τέλος της προβολής της όγδοης σεζόν. Η εταιρία ουίσκι Johnnie Walker, έβγαλε δύο νέα μπουκάλια, αφιερωμένα στην αγαπημένη σειρά της HBO. Μετά το περσινό White Walker, η γνωστή μάρκα έβγαλε άλλα δύο μπουκάλια ουίσκι, τα οποία ονόμασε «A Song of Ice» και «A Song of Fire».

Το πρώτο έχει έξω τον ανταρόλυκο του οίκου των Σταρκ, ενώ το δεύτερο έχει τον δράκο από τον οίκο των Ταργκάριεν. Η εταιρία διαφήμισε μάλιστα τα νέα της μπουκάλια που έρχονται από το αποστακτήριο Clynelish στη βόρεια Σκωτία (αυτό του οίκου των Σταρκ) και από το αποστακτήριο Κάολ Ιλα στο νησί Ίσλεϊ (αυτό με το σήμα των Ταργκάριεν).

Το δεύτερο μάλιστα έχει μια διαφορετική γεύση, καθώς θα έχει άρωμα από μπαχαρικά και κόκκινα φρούτα. Τα δύο ουίσκι θα κυκλοφορήσουν τον Αύγουστο στις ΗΠΑ και τον Οκτώβριο στον υπόλοιπο κόσμο.