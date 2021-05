Friends Reunion: Πώς οι πρωταγωνιστές της σειράς φαντάζονται τους χαρακτήρες τους σήμερα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Οι Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και David Schwimmer επέστρεψαν στο Stage 24 των στούντιο της Warner Bros, και συναντήθηκαν ξανά για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια από το τέλος της σειράς Friends για το πολυαναμενόμενο Reunion, που θα προβληθεί στις 27 Μαΐου.

Σε μία αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό People, το χρυσό καστ μίλησε για την συγκινητική αυτή εμπειρία και το δέσιμο τους μέσα στα χρόνια. Όλοι οι ηθοποιοί δήλωσαν πως ήταν λες και δεν είχε περάσει μέρα από το τελευταίο επεισόδιο, με την Aniston να αναρωτιέται, τη στιγμή που συναντήθηκαν στον θρυλικό χώρο, πώς θα τα καταφέρουν να ολοκληρώσουν το reunion χωρίς να κλαίνε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη reunion εκπομπή, το καστ πρόκειται να κάνει table read το επεισόδιο “The One with The Jellyfish”, να αναφερθεί σε ιδιαίτερες στιγμές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ διάσημοι φίλοι τους, όπως η Reese Witherspoon, η Lady Gaga, ο David Beckham, o Justin Bieber και πολλοί άλλοι θα πραγματοποιήσουν guest εμφανίσεις.

Μάλιστα, οι ηθοποιοί ανέφεραν και πώς φαντάζονται τους χαρακτήρες τους στο σήμερα. Η Aniston είπε πως φαντάζεται τη Rachel να έχει ξεκινήσει μια δική της σειρά ρούχων και να ζει στο Upper East Side της Νέας Υόρκης, ενώ η Cox δήλωσε πως η Monica σίγουρα θα ανταγωνίζεται άλλες μαμάδες στα πάντα ενώ φυσικά θα είναι πρόεδρος του συλλόγου γονέων. Από την άλλη η Kudrow φαντάζεται τη Phoebe να ζει με τον σύζυγό της, Mike, στην περιοχή του Connecticut μαζί με τα παιδιά τους και να έχει αναλάβει το πρόγραμμα τέχνης στο σχολείο. Για τον δικό του χαρακτήρα, ο Perry, λέει χαρακτηριστικά πως πιστεύει πως θα είναι ένας υπέροχος μπαμπάς και ένας εξίσου φανταστικός κωμικός συγγραφέας. Όσο για τον Joey, ο LeBlanc, εικάζει πως ο πρώην ηθοποιός του “Days of Our Lives” θα έχει ανοίξει δική του αλυσίδα με σάντουιτς, με τον Schwimmer να προσθέτει πως ο Ross, εκτός από την ενασχόλησή του με τα κόκαλα, θα έχει επενδύσει στο εγχείρημα του Joey, χάνοντας μεγάλο ποσό των χρημάτων του. Αστειευόμενος συνεχίζει πως το σαντουιτσάδικο θα ήταν θεματικό με δεινόσαυρους.

Πηγή: madamefigaro.gr