Έρευνα: Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού και καρκίνου

Είναι ένα λαχανικό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και μία από τις τροφές που έχει ευεργετική επίδραση στον οργανισμό.

Όλες οι έρευνες που αφορούν την υγεία παρουσιάζουν πολλαπλά επιχειρήματα που πείθουν ότι η κατανάλωση σε καθημερινή βάση άφθονων λαχανικών και φρούτων κάνει μόνο καλό και διατηρεί τη γραμμή σας.

Ειδικά όμως για το μπρόκολο έχουμε πολλά περισσότερα να σας πούμε. Τα οφέλη του είναι ανεκτίμητα.

Νέες μελέτες αποκαλύπτουν ότι το μπρόκολο μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρκίνου. Η κατανάλωση μπρόκολου και κουνουπιδιού έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου, ιδιαίτερα καρκίνου του πνεύμονα και του παχέος εντέρου.

Άλλο ένα από τα καλά συστατικά του μπρόκολου είναι οι φυτικές του ίνες. Είναι γνωστό ότι η επαρκής κατανάλωση φυτικών ινών προάγει την καλή εντερική λειτουργία και συνδέεται άμεσα με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέρταση, διαβήτη, παχυσαρκία και καρδιακές παθήσεις.

Σύμφωνα με νέα έρευνα επιστημόνων που δημοσιεύτηκε στο «Journal of the American College of Cardiology» το μυστικό συστατικό του μπρόκολου ονομάζεται σουλφοραφάνη και μπορεί να ενεργοποιήσει πολύτιμα ένζυμα που προστατεύουν τον εγκέφαλο.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο και τα λαχανάκια Βρυξελλών όχι μόνο προστατεύουν τον εγκέφαλο, αλλά μετριάζουν τις επιπτώσεις ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τέλος, το μπρόκολο κάνει επίσης καλό στο δέρμα λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C. Μπορεί να βοηθήσει στην στην μείωση των ρυτίδων και στην βελτίωση της συνολικής υφής του δέρματος.

bovary.gr