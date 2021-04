Έπεσε το Twitter από τα σχόλια για την αποχώρηση της Βίκυς Καγιά από το GNTM – Οι καλύτερες στιγμές της

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Τέλος εποχής για το Greece’s Next Top Model και τη Βίκυ Καγιά αφού η αγαπημένη μας κριτής δεν θα βρίσκεται πλέον στην ομάδα του. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει την τηλεοπτική της στέγη αφού ανανέωσε τη συνεργασία της για το Shopping Star και θα επιστρέψει τη νέα σεζόν και με την παρουσίαση του Dancing with the stars που θα προβάλλεται από το Star.

Η αποχώρηση της Βίκυς Καγιά από το GNTM, μετά από τρία επιτυχημένα χρόνια, στεναχώρησε τους θαυμαστές του reality μόδας και φυσικά έσπευσαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους στα social media.

Σε ποιο ουράνιο τόξο θα γίνει το gntm χωρίς την Βίκυ Καγιά? #GNTMgr pic.twitter.com/6AoHR3I0S4 — ☮️Dimitra Antonia💟 (@DimitraAntonia7) April 15, 2021

Mood όταν διάβασα ότι δεν θα είναι το Βικάκι στο νεο #GNTMgr 😱😱😱😱😭😭😭 pic.twitter.com/IUzlU19GW3 — kongel96 😷 (@kongel96) April 15, 2021

Η Βίκυ Καγιά δεν θα πάρει μέρος στο νέο #gntmgr

Αφήκετέ με να πενθήσω. — Evi Orf (@evitouli) April 16, 2021

Ρε πάτε καλά; Δεν γίνεται #gntmgr χωρίς Βίκυ Καγιά!!!! — 🌈 Amor Vincit Omnia 🌈 (@GregoryJMatz) April 15, 2021

Δε θελω τζιεντιεμ χωρις την Καγια και τα τραγουδια της δε γινεται τζιεντιεμ χωρις την Καγια τι ξενερωμα ηταν αυτο πωωωω #GNTMgr — Ρετζίνα Φαλάντζι Πρίνσες Κονσουέλα Μπανάνα Χάμοκ (@myrainbow85) April 15, 2021

Βέβαια, η Βίκυ Καγιά φεύγει από το GNTM έχοντας αφήσει πίσω τις αμέτρητες ατάκες που θα μνημονεύουμε για πάντα.

Από την πρώτη κιόλας σεζόν…

Πηγή: marieclaire.gr