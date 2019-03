Ένας σκύλος μεταφέρει την τσάντα της βασίλισσας Ελισάβετ…

Μια σπάνια ασπρόμαυρη φωτογραφία… Η βασίλισσα έχει αποδείξει στο παρελθόν την αγάπη της για τα ζώα και ειδικά τα σκυλιά ενώ είναι γνωστό ότι η αγαπημένη της ράτσα είναι τα μικρά Κόργκι.

Η Ελισάβετ είναι πάντα κομψή ενώ μοιάζει να μην ξεφεύγει ποτέ από τους κανόνες του πρωτοκόλλου. Ωστόσο, φαίνεται ότι, όταν στην υπόθεση εμπλέκεται ένας έξυπνος σκύλος, τα πράγματα αλλάζουν.

Απλά ρίξτε μια ματιά σε αυτή τη φωτογραφία από το 1957. Στην αρχή, όλα φαίνονται φυσιολογικά. Αλλά στη συνέχεια θα δείτε κάτι που δεν έχετε ξαναδεί.

#OnThisDay in 1952, the Right Honorable Vincent Massey is the first Canadian to become Governor General. On this picture, Her Majesty Queen Elizabeth II and Prince Philip are accompanied by Vincent Massey and his dog, who kindly carries the Queen’s handbag. pic.twitter.com/MalcZLZM4x

