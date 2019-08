Ελισάβετ για τον Τραμπ: Μου έχει καταστρέψει το γκαζόν μου (vid)

Η βασίλισσα Ελισάβετ είναι υπερήφανη για πολλά πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά το παλάτι της που επιβλέπει η ίδια και οι καταπράσινοι κήποι που το περιβάλλουν.

Ωστόσο την το καταπράσινο πλούσιο γκαζόν της φαίνεται οτι δεν είναι πλέον όπως παλιά, μιας και μετά την επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πλούσιο πράσινο χαλί, καταστράφηκε.

Με ελικόπτερο η επίσκεψη Τραμπ στη Βασίλισσα Ελισάβετ

Ο λόγος απλός. Κατά τις μετακινήσεις του ο Τραμπ στη Βρετανία χρησιμοποιούσε τα ελικόπτερά του για επισκεφτεί τη Βασίλισσα τα οποία προσγειώνονταν κι απογειώνονταν από τον κήπο του παλατιού, αφήνοντας βαθιά σημάδια στο γκαζόν, κάτι που όπως φαίνεται η βασίλισσα δεν του συγχωρεί.

Δείτε την προσγείωση του ελικοπτέρου στον καταπράσινο κήπο:



«Έλα να δεις το γκαζόν μου… έχει καταστραφεί!»

Μάλιστα κατά τη συνάντηση της με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό, Σκοτ Μόρισον, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 75η επέτειο από την απόβαση στη Νορμανδία, η Βασίλισσα, που ψάχνει και σεφ, «παραπονέθηκε» για τη ζημιά που προκάλεσαν τα ελικόπτερα του Ντόναλντ Τραμπ στο γκαζόν του παλατιού του Μπάκιγχαμ.

«Έλα να δεις το γκαζόν μου… έχει καταστραφεί!» φέρεται να είπε, μεταξύ σοβαρού και αστείου η Βασίλισσα στον Μόρισον σύμφωνα με τους Sunday Times.

‘‘Come and look at my lawn. It’s ruined’

~The Queen told the Australian prime minister

she was pissed off over scorch marks and

divots Trump left on the Buckingham Palace’s lawn.

