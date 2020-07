Eκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision, ήταν σε κώμα για 21 μέρες λόγω covid-19

View this post on Instagram

Ο αγαπημένος μου φίλος Αναστάζιο από την Κύπρο προσεβλήθη με κορονοϊό και στις 23 μαρτίου έπεσε σε κώμα. Οι θεράποντες ιατροί προβλέπουν να του δώσουν εξιτήριο Αρχές Αυγούστου. Μιλάω καθημερινά μαζί του. Σήμερα μου ειπε οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι τα κατάλοιπα που θα του αφήσει ο κορονοϊός είναι μόνιμα κινητικά προβλήματα! Μην χαλαρώνετε, δεν είναι αστείο, βιώνω τον γολγοθά του ανθρώπου αυτού καθημερινά και οι πόνοι στις αρθρώσεις που έχει κάθε πρωί είναι αβάσταχτοι! Οι γιατροί του συνέστησαν εφόρου ζώης να παίρνει μια αγωγή η οποία αργά η γρήγορα θα του επηρεάσει τα νεφρά. Stay healthy!