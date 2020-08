Έκπληξη από τον Φέντερερ στις νεαρές τενίστριες που είχαν γίνει viral στην καραντίνα

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας το γύρο του κόσμου έκανε βίντεο με δύο Ιταλίδες που έπαιζαν τένις από τις ταράτσες τους. Τα κορίτσια δοκίμασαν την έκπληξη της ζωής τους όταν τα επισκέφθηκε ο Ρότζερ Φέντερερ μάλιστα έπαιξε τένις μαζί τους, από την απέναντι ταράτσα!

Just incredible to see 💖

📍 Liguria, Italy 🇮🇹 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj

— ATP Tour (@atptour) April 18, 2020