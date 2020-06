Ε. Χατζίδου – Ε. Παύλου: Kαυτό ντουέτο στο J2US με στριπτίζ…

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Εκρηκτικό ήταν το χθεσινό “Just the 2 of Us” στην τηλεόραση του Open, με ένα από τα ζευγάρια να κλέβει την παράσταση. Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, ζευγάρι στο μουσικό σόου, αλλά και στη ζωή, ερμήνευσαν το “You can leave your hat on”, δημιουργία του Randy Newman και πασίγνωστο κομμάτι από τη σκηνή στριπτίζ στην ταινία “9 1/2 εβδομάδες”.

Φυσικά τον ρόλο της Κιμ Μπάσιντζερ υποδύθηκε η Ελένη Χατζίδου, αναδεικνύοντας εκτός από τις φωνητικές της ικανότητες, και τη… σέξι πλευρά της. Κάτι που έκανε τη θερμοκρασία στο πλατό να ανέβει κατακόρυφα και τον Νίκο Κοκλώνη να αναρωτιέται χιουμοριστικά αν πρέπει να αλλάξει η… σήμανση του προγράμματος σε ακατάλληλο για ανηλίκους.

Τα έξι ζευγάρια του μουσικού show του Open έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό με σκοπό την παραμονή τους στον διαγωνισμό, όμως ένα από αυτά αναγκάστηκε να αποχαιρετήσει οριστικά το show.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε ο Γιώργος Γιασεμής με τον Μάριο Πρίαμο, οι οποίοι ήταν και αυτοί που αποχώρησαν οριστικά από το show.