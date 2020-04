Δημοσιογράφος του BBC κατακεραύνωσε τη βρετανική κυβέρνηση και έγινε viral

Ένα λεπτό ήταν αρκετό για να γίνει η δημοσιογράφος του BBC Έμιλι Μέιτλις παγκόσμιο viral. Και αυτό, γιατί μέσα σε κάτι περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα, έβαλε τη βρετανική κυβέρνηση στη θέση της και τον κορωνοϊό στις πραγματικές του διαστάσεις.

«Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον κορωνοϊό μοιάζει μερικές φορές τετριμμένη και αποπροσανατολιστική. Δεν επιβιώνεις από την αρρώστια μόνο αν έχεις δύναμη ψυχής και είσαι ισχυρός χαρακτήρας, ο,τι και αν μας λένε οι συνάδελφοι του πρωθυπουργού», είπε ξεκινώντας την παρουσίαση της εκπομπής Newsnight.

Τα λόγια της στηλίτευαν τις πρόσφατες δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Ντομινίκ Ρααμπ, ο οποίος είπε πρόσφατα πως ο Μπόρις Τζόνσον θα ξεπεράσει σίγουρα τον κορωνοϊό αφού είναι «μαχητής».

«Η ασθένεια δεν είναι ένας μεγάλος ισοπεδωτής, τις συνέπειες του οποίου φτωχοί και πλούσιοι επωμίζονται εξίσου -αυτό είναι ένας μύθος που χρειάζεται να καταρριφθεί».

«Αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τώρα, οδηγοί λεωφορείων, υπάλληλοι σούπερμάρκετ, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και καταστηματάρχες, ανήκουν στο χαμηλότερα αμοιβόμενο εργατικό δυναμικό. Έχουν περισσότερες πιθανότητες να κολλήσουν τον ιό γιατί είναι περισσότερο εκτεθειμένοι. Αυτοί που μένουν σε πολυόροφες πολυκατοικίες και μικρά διαμερίσματα, θα περάσουν δυσκολότερα την καραντίνα, ενώ όσοι κάνουν χειρονακτικές εργασίες δεν μπορούν καν να εργαστούν από το σπίτι», συνέχισε.

«(Ο κορωνοϊός) είναι ένα θέμα υγείας με τεράστιες επιπτώσεις στην κοινωνική ευημερία και τη δημόσια υγεία. Απόψε, […] συζητάμε τι είδους μέτρα θα μπορούσαν να παρθούν ώστε να μην βαθύνει κι άλλο η κοινωνική ανισότητα».

Όπως ήταν αναμενόμενο, το εναρκτήριο απόσπασμα της εκπομπής έγινε viral στα social media, ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής η Μέιλτις απέτισε φόρο τιμής στα θύματα του κορωνοϊού.

Η δημοσιογράφος βραβεύτηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στα βρετανικά Royal Television Society Awards για τη δυνατή συνέντευξή της στον πρίγκιπα Άντριου, μετά το σκάνδαλο με τον Jeffrey Epstein.

“This is a health issue with huge ramifications for social welfare, and it’s a welfare issue with huge ramifications for public health.”

