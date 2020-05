Δέκα γνωστοι ηθοποιοί που έπαιξαν σε ερωτικές ταινίες

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Oι παρακάτω ηθοποιοί απολαμβάνουν πλέον δόξα και χρήμα, στην αρχή της καριέρας τους όμως επέλεξαν να παίξουν σε ταινίες πορνό. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μιλήσουν γι’ αυτό, ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που μετάνιωσαν πικρά και δεν θέλουν να θυμούνται τίποτα από τα πρώτα τους βήματα.

1. Sylvester Stallone

Ο Stallone προσπαθούσε για πολλά χρόνια να πάρει έναν καλό ρόλο μέχρι να παίξει τον Rocky. To 1970 έπαιξε στην ταινία ενηλίκων The Party at Kitty and Stud’s. Για πολλά χρόνια, οι περισσότεροι αγνοούσαν το φιλμ. Όταν όμως ο Stallone έγινε διάσημος, η ταινία επανακυκλοφόρησε με τον τίτλο The Italian Stallone.

2. Cameron Diaz

Πολύ πριν γυρίσει την ταινία Sex Tape με τον Jason Segal, η Diaz είχε παίξει σε ένα βίντεο με πορνό. Τότε ήταν 19 χρονών και το μετάνιωσε πολύ γρήγορα, προσπαθώντας να αποσύρει το βίντεο, κάτι το οποίο δεν κατάφερε.

3. Matt Le Blanc

Όπως και ο χαρακτήρας του Joey που έπαιξε στη σειρά Friends, έτσι κι o Le Blanc προσπαθούσε πολύ για να γίνει ηθοποιός. Ο Le Blanc είχε παίξει σε μερικές ταινίες με soft πορνό ενώ το 1992 συμμετείχε και στη σειρά ερωτικού περιεχομένου The Red Shoe Diaries.

4. David Duchovny

Στη soft porn σειρά The Red Shoe Diaries εκτός από τον Matt Le Blanc, έπαιξε και ο David Duchovny.

5. Arnold Schwarzenegger

Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά αφού ο Schwarzenegger πριν γίνει διάσημος δεν έπαιξε σε κάποια ταινία πορνό, ωστόσο πόζαρε σε αρκετά περιοδικά με πορνογραφικό περιεχόμενο.

6. Sasha Grey

H ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Sasha Grey δεν ντρέπεται καθόλου για την καριέρα της ως πορνοστάρ. Από τότε μάλιστα που έγινε γνωστή, τα πορνό βίντεο που είχε γυρίσει έχουν… μεγάλη ζήτηση.

7. Jackie Chan

O Jackie Chan έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανε στην καριέρα του, προκειμένου να γίνει διάσημος. Το 1975 πρωταγωνίστησε στην κωμική ταινία πορνό All in the Family.

8. Tom Sizemore

O Tom Sizemore δεν ασχολήθηκε με το πορνό πριν γίνει διάσημος, αλλά αφού έπαιξε σε κορυφαίες ταινίες μεταξύ των οποίων οι “Saving Private Ryan” και “Black Hawk Down”. Η καριέρα του δεν πήγε καλά αφού έχει συλληφθεί αρκετές φορές για βίαια περιστατικά κι έτσι αποφάσισε όχι μόνο να παίξει σε ταινίες πορνό αλλά να φτιάξει και τη δική του εταιρεία παραγωγής.

9. Sibel Kekilli

H Kekilli πριν γίνει γνωστή από τον ρόλο της Shae στη σειρά Game Of Thrones, είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με τις ταινίες πορνό, κάτι το οποίο η οικογένειά της δεν της έχει συγχωρέσει μέχρι σήμερα, κόβοντας κάθε επαφή μαζί της.

10. Sunny Leone

Προτού η Sunny Leone γίνει γνωστή στο Bollywood ήταν πορνοστάρ και μάλιστα είχε και δική της εταιρεία παραγωγής μαζί με τον… σύζυγό της.