Δείπνο σε ιδιωτικά… θερμοκήπια για τους πελάτες σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες

Ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες γέμισε τον χώρο στάθμευσής του με ιδιωτικά θερμοκήπια, προκειμένου να γευματίζουν οι πελάτες τους μέσα σε αυτά νιώθοντας ασφάλεια, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Το Lady Byrd Cafe στη γειτονιά Ίκο Παρκ αναγκάστηκε να κλείσει, μόλις ξεκίνησε η πανδημία τον Μάρτιο. Όταν οι αμερικανικές αρχές έδωσαν το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των εξωτερικών χώρων των εστιατορίων, η ιδιοκτήτρια Μίστι Μανσούρι ήταν πανέτοιμη, έχοντας ήδη μετατρέπει τον χώρο στάθμευσης του καταστήματός της σε κήπο, γεμάτο με λουλούδια, βότανα και φυτά, αλλά και ιδιωτικά θερμοκήπια.

Η επένδυσή της απέδωσε, καθώς ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια απαγόρευσε για μία ακόμη φορά τα γεύματα εντός των καταστημάτων, στο μεγαλύτερο τμήμα της πολιτείας, αφού τα κρούσματα του νέου κορονοϊού έσπασαν ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ και οι νοσηλείες αυξήθηκαν κατά 50% σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Η Μανσούρι εξηγεί ότι οι χώροι αυτοί, που διαθέτουν παράθυρα για να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, καθαρίζονται και απολυμαίνονται, έπειτα από κάθε χρήση, ενώ τηρούν τις οδηγίες που έχουν εκδώσει τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης (CDC).

«Οι οδηγίες των CDC ορίζουν ότι πρέπει απλά να βρίσκεσαι σε απόσταση 1,80 μέτρων, σωστά; Εγώ έκανα ένα βήμα παραπάνω προκειμένου να διασφαλίσω ότι ο κόσμος θα νιώθει πιο άνετος», είπε.

«Για πολλούς από όσους έχουν δειπνήσει εκεί, ήταν η πρώτη φορά που το βίωσαν αυτό και ένιωσαν πάρα πολύ ασφαλείς».

Η Μανσούρι εμπνεύστηκε από τις εικόνες ανάλογων χώρων εστιατορίων στην Ευρώπη. Το ολλανδικό εστιατόριο ETEN εγκατέστησε γυάλινα σπιτάκια στην αυλή του, τον Μάιο.

Από την πλευρά της, η Τίσα Βιλέγκας, 34 ετών, που έπεισε τη φίλη της Ρεμπέκα Χάι να πάνε να φάνε στα ιδιαίτερα αυτά θερμοκήπια δείχνοντάς της φωτογραφίες στον ιστότοπο του εστιατορίου, χαρακτήρισε την εμπειρία που έζησε το «άγιο δισκοπότηρο των δείπνων».

