Χριστοφόρου: «Ήθελα να μείνω στους ONE, αλλά ο Γ. Θεοφάνους…»

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται” και τη Φωτεινή Πετρογιάννη, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τους ONE και τον Γιώργο Θεοφάνους.

«Είναι καλλιτεχνικός εαυτός μου οι ONE, είναι μέρος του εαυτού μου, ποτέ δεν τους απαρνήθηκα. Θεωρώ πως αν θέλεις να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να θέλεις να είσαι το νούμερο ένα. Δεν ξέρω αν οι άλλοι από το γκρουπ με έβλεπαν ανταγωνιστικά και δεν με ένοιαζε. Έκανα ότι καλύτερο μπορούσα για να προσφέρω στην ομάδα, συνειδητά μπήκα στο συγκρότημα.

Ήμουν πάρα πολύ γνωστός στην Κύπρο πριν τους ONE. Εγώ και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης κάναμε μεγάλες επιτυχίες στα ραδιόφωνα. Ετοίμαζα δίσκο με τον Νίκο Καρβέλα πριν μπω στους ONE και τον άφησα για να μπω στο συγκρότημα επειδή μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να με άφησαν και να τους άφησα τους ONE. Έφυγα για να κάνω σόλο καριέρα.

Ήθελα πάντα την αυτονομία μου, ήθελα να έχω λόγο. Είχα λόγο στους ONE γιατί με εμπιστευόταν ο Γιώργος Θεοφάνους. Ίσως ήταν ότι ήμασταν δύο δυνατοί χαρακτήρες με τον Γιώργο, είχα κάποιες διαφωνίες, αλλά ήθελα να ανοίξω τα φτερά μου. Δεν είχα σκοπό να εγκαταλείψω του ONE, αλλά ο Γιώργος Θεοφάνους μου είπε “ή μένεις ή φεύγεις”. Δεν μετάνιωσα που έφυγα.

Μπορεί να έχουμε πολλά κοινά στοιχεία με τον Γιώργο και γι’ αυτό να κοντραριζόμαστε. Στη δουλειά όμως ταιριάζουμε πολύ. Τα ξαναβρήκαμε ένα βράδυ που βρεθήκαμε τυχαία στην Άννα Βίσση πριν τρία χρόνια. Μιλήσαμε, είδαμε ο ένας τον άλλον και γελάσαμε», είπε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.