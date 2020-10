Χίλαρι Κλίντον: Παραγωγός της δραματικής σειράς «Η ώρα της γυναίκας»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον συνεργάζεται ως παραγωγός με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και την εταιρεία του Amblin Television, καθώς και τη Warner Bros. Television και το CW Network για την τηλεοπτική δραματική σειρά «The Woman’s Hour» βασισμένη στο βιβλίο της Ελέιν Βάις «The Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Vote».

Κάθε σεζόν της δραματικής σειράς θα ρίχνει φως σε προσωπικότητες που έχουν αλλάξει την ιστορία και των οποίων ο αντίκτυπος αντηχεί στο παρόν.

Το βιβλίο προσέλκυσε για πρώτη φορά την προσοχή της Κλίντον, όταν η Ελέιν Βάις προσπάθησε να προωθήσει το μυθιστόρημά της στην Αμερικανίδα πρώην υπουργό Εξωτερικών, σημειώνοντας τους παραλληλισμούς μεταξύ του κινήματος για την ψήφο των γυναικών και των προεδρικών εκλογών του 2016 μεταξύ της Κλίντον και του Ντόναλντ Τραμπ.