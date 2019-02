Χαμός στο διαδίκτυο με το ερωτικό βίντεο του Χάμιλτον με τη Νικόλ Σέρζινγκερ

Χαμό προκάλεσε σε όλο τον διαδικτυακό κόσμο η δημοσιοποίηση ενός ολιγόλεπτου βίντεο που δείχνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 Λιούι Χάμιλτον στο κρεβάτι με την πρώην σύντροφό του του Nicole Scherzinger, σε πολύ προσωπικές στιγμές.

Το βίντεο διέρρευσε στο internet αφού χάκερ… έβαλαν το χεράκι τους σύμφωνα με αναφορές στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και ήδη το έχουν δει περισσότεροι από 600.000 χρήστες. Οι εικόνες είναι τραβηγμένες από κινητό τηλέφωνο και δείχνουν την πρώην τραγουδίστρια των Pussycat Dolls και τον 32χρονο πιλότο «να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται«, σε μερικές από τις πολύ προσωπικές στιγμές τους…

Έχει διάρκεια δυόμιση λεπτών και την πρώτη μόνο μέρα της διαρροής είχε περισσότερες από 286.000 προβολές. Στο ίντερνετ υπάρχουν κάποια στιγμιότυπα από το βίντεο που ήδη κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Όπως η λερναία ύδρα, έτσι και στο διαδίκτυο όταν κάτι “σβήνεται” τότε δεν αργεί να επανεμφανιστεί, όπως για παράδειγμα αυτά τα στιγμιότυπα από το βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου…

