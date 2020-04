Χαμός με τις αδελφές Καρντάσιαν – Έπαιξαν ξύλο μπροστά στην κάμερα (vid)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Τα μέλη της οικογένειας Kardashian έχουν συνηθίσει τις φαν τους με τις διαμάχες τους… Ωστόσο αυτή την φορά τα πράγματα ξέφυγαν αρκετά.

Αυτό τουλάχιστον μπορεί να συμπεράνει κανείς βλέποντας το πρώτο επεισόδιο της 17ης σεζόν του «Keeping Up With The Kardashians», όπου Kim και Kourtney ήρθαν στα χέρια όταν η πρώτη ανακοίνωσε οτι σκέφτεται να αποχωρήσει από το reality.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video, έπεσε κανονικό ξύλο, καθώς χρειάστηκε η επέμβαση της Khloe για να τις χωρίσει και να φύγει η Kourtney. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό μετά το επεισόδιο αυτό, τα γυρίσματα σταμάτησαν για μία εβδομάδα…

Βέβαια, όπως φαντάζεστε μετά από λίγο καιρό τα ξαναβρήκαν και είδαν μαζί την πρεμιέρα της νέας σεζόν. Κάτι που ήταν ενοχλητικό για όλους, όπως παραδέχθηκε η Khloe.

Μάλιστα, παρούσα ήταν και η μητέρα τους που σοκαρίστηκε: «Όταν η μαμά μας το είδε, έβαλε τα κλάματα. Μας είπε οτι δεν μας αναγνωρίζει», είπε η Κιμ.