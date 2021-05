Χαμός με γερμανικό ριάλιτι που γυρίζεται στην Πάρο – Κάνουν σεξ όπου βρουν, καταγγέλλουν κάτοικοι

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μια απίστευτη υπόθεση εκτυλίσσεται στην Πάρο τις τελευταίες μέρες με ένα γερμανικής προέλευσης ριάλιτι το οποίο έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία: οι συμμετέχοντες κάνουν σεξ όπου βρουν, ενώ το περιεχόμενο του είναι ιδιαίτερα σεξιστικό! Ο λόγος για το reality «αγάπης» με τον τίτλο «Are you the one», το οποίο προβάλλεται στο MTV.

Το protothema.gr επικοινώνησε με τον δικηγόρο κ. Αγαπηνό, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα. Όπως ανάφερε η ανακοίνωση του γραφείου του δικηγορου, «πέρα από την υποβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος υφίστανται πλείστες παραβάσεις πολεοδομικής φύσεως υγειονομικής φύσεως, κίνδυνος φωτιάς, χρήσης γης ηχορύπανσης και πλείστων άλλων διατάξεων της νομοθεσίας μας».

«Τα ανωτέρω γυρίσματα εκτυλίσσονται υπό την ανοχή αν όχι υπό την συνδρομή των τοπικών αρχών και για αυτό η δικηγορική μας εταιρεία απαιτεί και ζητεί τη συνδρομή της κεντρικής διοίκησης για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την επιβολή των κυρώσεων σε αυτούς που πιστεύουν ότι η χώρα μας είναι ένα άναρχο τοπίο», μας είπε ο δικηγόρος και συνέχισε: «Η δικηγορική μας εταιρεία υπέρμαχος της νομιμότητας κατέθεσε ήδη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά όλων των υπαιτίων με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής προκειμένου οι παραβάτες να υποχρεωθούν να παραλείπουν τις ως άνω παράνομες πράξεις».

Σημειώνεται πως η δικηγορική εταιρεία έχει ήδη κοινοποιήσει την ανωτέρω καταγγελία στον δήμαρχο Πάρου, στην πολεοδομία Δόμησης Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων, στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Υπουργείο Τουρισμού, στον ΕΟΤ, στον διοικητή του ΑΤ Πάρου, στη διοικήτρια πυροσβεστική υπηρεσία Κυκλάδων, στην διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, στην υπηρεσία αρχαιοτήτων Κυκλάδων και στην υπηρεσία νεότερων μνημείων και τεχνικών έργων Αττικής, ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων.

«Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό προϊόν (reality show) υποβαθμισμένης ποιοτικής απόψεως με έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο, που απευθύνεται προφανώς στα κατωτέρα ένστικτα του τηλεοπτικού κοινού στο οποίο συμμετέχουν νεαρά ανύπαντρα άτομα, δέκα άνδρες και δέκα γυναίκες οι οποίοι συμβιώνουν σε κοινή κατοικία με σκοπό να δημιουργήσουν ερωτικές σχέσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα ασφαλιστικά μέτρα.Σύμφωνα με πληροφορίες από τον περασμένο Απρίλιο γυρίζεται σε βίλες η δεύτερη σεζόν του reality στον Κάμπο της Πάρου στη θέση Κρωτήρι σε απόσταση 400μ. από την Παραλία Φάραγγας.

Όπως τονίζεται στα ασφαλιστικά μέτρα η συμπεριφορά των μελών της παραγωγής δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα σε κατοίκους της περιοχής όπως επίσης και σε ενοίκους άλλων κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή.

