Cardi B: Σκίστηκε η φόρμα της στη σκηνή και βγήκε με μπουρνούζι

Η Cardi B απέδειξε τον επαγγελματισμό της, αλλά και πως δεν κολλάει σε τίποτα, ακόμη και μπροστά στις μεγαλύτερες ατυχίες. Έτσι, στη διάρκεια της εμφάνισής της στο Bonnaroo Arts and Music Festival την Κυριακή, η διάσημη τραγουδίστρια βρήκε αμέσως τη λύση, όταν σκίστηκε η πολύχρωμη ολόσωμη φόρμα της, προχωρώντας και στα απαραίτητα αποκαλυπτήρια.

Η διάσημη ράπερ χωρίς να χάσει χρόνο, μα κυρίως την ψυχραιμία της, ενημέρωσε τους φαν της πως θα απουσιάσει για λίγα λεπτά, προκειμένου να αλλάξει. Λογικό κι επόμενο. Ωστόσο, όταν επέστρεψε στη σκηνή, εμφανίσθηκε μόνο με το μπουρνούζι της, προς έκπληξη του κοινού.

«Συνεχίζουμε κανονικά το κούνημα» είπε από τη σκηνή συμπληρώνοντας με νόημα: «θα το κρατήσουμε σέξι». Έτσι, έβγαλε τη συναυλία φορώντας μόνο το μπουρνούζι της, χαρίζοντας στο κοινό μία σέξι αλλά και παράξενη εμφάνιση.

I ❤️ DIS BISH! @iamcardib ripped her outfit and did the whole show at @bonnaroo in a ROBE okurrrrrrr 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #CardiB #bonnaroo #bonnaroo2019 pic.twitter.com/W4RVT7WAR1

— Jen (@jenoradio) June 17, 2019