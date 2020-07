Bραβεία Emmy 2020: Yποψηφιότητες – Ποια είναι τα φαβορί

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το δυστοπικό δράμα «Watchmen» και η κωμωδία «The Marvelous Mrs. Maisel» κυριαρχούν στις υποψηφιότητες για τα τηλεοπτικά βραβεία Emmy που ανακοινώθηκαν σήμερα, Τρίτη 28/7.

Οι σειρές του Netflix συγκεντρώνουν τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 160, από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο. Ακολουθούν οι εκπομπές του HBO με 107 υποψηφιότητες.

Υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς είναι επίσης οι σειρές «Succession», «Ozark», «The Crown» και «The Mandalorian». Tο βραβείο της καλύτερης κωμωδίας διεκδικούν, εκτός από τη σειρά «The Marvelous Mrs. Maisel», οι σειρές «Schitt’s Creek» και «Curb Your Enthusiasm».

Τα βραβεία Emmy θα απονεμηθούν στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η σειρά «Watchmen» του HBO συγκεντρώνει από μόνη της 26 υποψηφιότητες και ακολουθούν η «Mrs. Maisel» με 20, το θρίλερ «Ozark» με 18, όσες και η μαύρη κωμωδία «Succession». Την πεντάδα συμπληρώνει η σειρά «The Mandalorian», με 15 υποψηφιότητες.

ΔΡΑΜΑ

Καλύτερη Σειρά

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (BBC America)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

A’ Ανδρικός Ρόλος

Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Στέρλινγκ Κ Μπράουν (This Is Us)

Στιβ Καρέλ (The Morning Show)

Μπράιαν Κοξ (Succession)

Μπίλι Πόρτερ (Pose)

Τζέρεμι Στρονγκ (Succession)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζένιφερ Ανιστον (The Morning Show)

Ολίβια Κόουλμαν (The Crown)

Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

Λόρα Λίνεϊ (Ozark)

Σάντρα Ο (Killing Eve)

Ζεντάγια (Euphoria)

B’ Ανδρικός Ρόλος

Τζιανκάρλο Εσποζίτο (Better Call Saul)

Μπράντλεϊ Γουίτφορντ (The Handmaid’s Tale)

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Μαρκ Ντουπλάς (The Morning Show)

Νίκολας Μπράουν (Succession)

Κίραν Κάκλιν (Succession)

Μάθιου Μακφέιντεν (Succession)

Τζέφρι Ράιτ (Westworld)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Λόρα Ντερν (Little Big Lies)

Μέριλ Στριπ (Little Big Lies)

Ελενα Μπόναμ Κάρτερ (The Crown)

Σαμίρα Γουάλεϊ (The Handmaid’s Tale)

Φιόνα Σο (Killing Eve)

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Σάρα Σνουκ (Succession)

Θάντι Νιούτον (Westworld)

ΚΩΜΩΔΙΑ

Καλύτερη Σειρά

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Schitt’s Creek (Pop)

What We Do in the Shadows (FX)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Άντονι Άντερσον (Black-ish)

Ντον Τσιντλ (Black Monday)

Τεντ Ντόνσον (The Good Place)

Μάικλ Ντάγκλας (The Kominsky Method)

Γιουτζίν Λέβαϊ (Schitt’s Creek)

Ράμι Γιούσεφ (Ramy)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Κριστίνα Απλγκέιτ (Dead to Me)

Ρέιτσελ Μπροσνάχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Λίντα Καρντελίνι (Dead to Me)

Κάθριν Ο’ Χάρα (Schitt’s Creek)

Ισα Ρέι (Insecure)

Τρέισι Ελις Ρος (Black-ish)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Αντρέ Μπρόουερ (Brooklyn Nine-Nine)

Γουίλιαμ Τζάκσον Χάρπερ (The Good Place)

Αλαν Αρκιν (The Kominsky Method)

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Τόνι Σαλούμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Μαχερσάλα Αλι (Ramy)

Κίναν Τόμσον (Saturday Night Live)

Νταν Λέβι (Schitt’s Creek)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Μπέτι Γκίλπιν (GLOW)

Ντ’ Αρσι Κάρντεν (The Good Place)

Ιβόν Ορτζι (Insecure)

Αλεξ Μπόρστιν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Μάριν Χινκλ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Κέιτ ΜακΚίνον (Saturday Night Live)

Σεσίλ Στρονγκ (Saturday Night Live)

Ανι Μέρφι (Schitt’s Creek)

ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ /ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ

Καλύτερη Μίνι Σειρά

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX on Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Τζέρεμι Αϊρονς (Watchmen)

Χιού Τζάκμαν (Bad Education)

Πολ Μέσκαλ (Normal People)

Τζέρεμι Πόουπ (Hollywood)

Μαρκ Ράφαλο (I Know This Much Is True)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κέιτ Μπλάνσετ (Mrs. America)

Σίρα Χας (Unorthodox)

Ρετζίνα Κινγκ (Watchmen)

Οκτάβια Σπένσερ (Self Made)

Κέρι Γουάσινγκτον (Little Fires Everywhere)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Ντίλαν ΜακΝτέρμοτ (Hollywood)

Τζιμ Πάρσονς (Hollywood)

Τίτους Μπούργκες (Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend)

Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν ΙΙ (Watchmen)

Γιόβαν Αντέπο (Watchmen)

Λούις Γκόσετ Τζούνιορ (Watchmen)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Χόλαντ Τέιλορ (Hollywood)

Ούζο Αντούμπα (Mrs. America)

Μάργκο Μαρτιντέιλ (Mrs. America)

Τρέισι Ούλμαν (Mrs. America)

Τόνι Κολέτ (Unbelievable)

Τζιν Σμαρτ (Watchmen)