Bηρυτός: Νοσοκόμα στέλλει μήνυμα ελπίδας αγκαλιά με τρία βρέφη

Μία εικόνα, αμέτρητα συναισθήματα. Οι υλικές καταστροφές τεράστιες, ο ανθρώπινος πόνος, όμως, ακόμα μεγαλύτερος. Πάνω από 100 οι νεκροί και πάνω από 4.000 οι τραυματίες. Μεγάλος αριθμός εγκλωβισμένων στα χαλάσματα των κτιρίων στο λιμάνι της Βηρυτού.

Μέσα σε αυτό τον πόνο μια εικόνα ελπίδας κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Μαία σε νοσοκομείο του Λιβάνου κρατά στην αγκαλιά της τρία νεογνά προκειμένου να τα απομακρύνει σώα από την περιοχή που έχει πληγεί λόγω της μεγάλης έκρηξης.

Nurse in Lebanon trying to save 3 babies after the hospital she work at was half destroyed. #pics pic.twitter.com/IEoPRAy38B

— The Best Pictures (@BeautifuImages) August 5, 2020