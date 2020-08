Ατύχημα για τον Αλέξη Γεωργούλη: Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργείο

View this post on Instagram

Ευχαριστώ τον #Όλυμπος για τις εμπειρίες που μου χαρίζει γιατί #οτιδεσεσκοτωνεισεκανειπιοδυνατο και τη #λαρισα που πάντα με περιμένει με μία ανοιχτή αγκαλιά!!! Ευχαριστώ από καρδιάς, τον Όμιλο #Animus, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αχιλλέα Νταβέλη, τον εξαίρετο γιατρό που με χειρούργησε Αντώνη Τσαγκάλη και τους συνεργάτες του, καθως και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του Κυανού Σταυρού για τον επαγγελματικό, ουσιαστικό και ανθρώπινο τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών!