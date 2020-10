«Από πού ξεκίνησαν όλα»: Η ανάρτηση ενός πατέρα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Όταν ο Κίρεν Σάνον ανέβασε στο Twitter τις τρεις φωτογραφίες, δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσαν να γίνουν τόσο γρήγορα viral κάνοντας το γύρο του κόσμου. Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Κίρεν με την κόρη του, Νίαμ, σε διάφορα στάδια της ακαδημαϊκής της καριέρας.

Η πρώτη εικόνα είναι από την πρώτη ημέρα της Νίαμ στο Δημοτικό Σχολείο St Therese του Lisieux στο βόρειο Μπέλφαστ, τον Σεπτέμβριο του 1999. «Νομίζω ότι ήμουν πιο νευρικός από αυτή» είπε στο BBC ο περήφανος πατέρας.

Η δεύτερη φωτογραφία ήταν από την τελευταία ημέρα της Νίαμ στο σχολείο τον Μάιο του 2013 και η τελευταία ήταν από την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο, το καλοκαίρι του 2018. Όλες οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν ακριβώς στο ίδιο σημείο έξω από το σπίτι της οικογένειας και δείχνουν τον μπαμπά να κρατιέται χέρι χέρι με την κόρη του καθώς τη συνοδεύει προς το σχολείο της.

«Παρακολουθώ τα Like να ανεβαίνουν», είπε ο Κίρεν Σάνον, ο όποιος ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι φωτογραφίες του συγκίνησαν τόσους πολλούς ανθρώπους. «Το καλό είναι ότι τώρα σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ξέρουν πόσο περήφανος είμαι για την κόρη μου» κατέληξε.

How it started. How it’s going pic.twitter.com/wm64ywTmmk

— Ciarán Ó’Seanáin (@CiaranNB) October 10, 2020