Άντρας σε καραντίνα στέλνει τον σκύλο του να του πάρει γαριδάκια

Στο Μεξικό τα μέτρα για τον κορωνοϊό είναι πάνω κάτω τα ίδια με τις περισσότερες χώρες. Τα σχολεία είναι κλειστά, όπως και τα μαγαζιά που δεν πουλάνε τρόφιμα, ενώ τα εστιατόρια κάνουν μόνο delivery.

Ένας άνδρας κλείστηκε στο σπίτι του για τρεις ημέρες αλλά μετά από αυτό το διάστημα θέλησε να φάει λίγα γαριδάκια. Η επιθυμία του ήταν τέτοια, που αποφάσισε να κάνει κάτι παράξενο. Έδεσε ένα σημείωμα στο σκύλο του, ένα μικροσκοπικό Τσιουάουα, μαζί με το ακριβές αντίτιμο για ένα σακουλάκι γαριδάκια και τον έστειλε στο πολύ κοντινό μαγαζί για να τα αγοράσει.

Ο σκύλος έδειξε αρχικά αγχωμένος αλλά τελικά τα κατάφερε. Και μαντέψτε. Έχει κάνει την διαδρομή ήδη τρεις φορές. Το σημείωμα έγραφε:

«Γεια σας κύριε ιδιοκτήτη του μαγαζιού, σας παρακαλώ πουλήστε στον σκύλο μου μερικά γαριδάκια, τα πορτοκαλί, όχι τα κόκκινα, είναι πολύ καυτερά. Στο κολάρο του έχει 20 πέσος. Προειδοποίηση: Θα δαγκώσει αν δεν του φερθείτε σωστά. Ο γείτονάς σας από απέναντι».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα κατοικίδια μπορούν να μολυνθούν από τον ιό ή να τον μεταδώσουν στον άνθρωπο, οπότε ο άνδρας αισθάνεται ασφαλής με την επιλογή του αλλά και περήφανος για τον σκύλο του.

Me in quarantine sending my dog to get me hot Cheetos pic.twitter.com/1Avx0JMlLo

