Άντονι Χόπκινς: Χορεύει Drake και προκαλεί Σταλόνε και Σβαρτσενέγκερ

Ο Άντονι Χόπκινς, μπορεί να είναι 82 ετών, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να διασκεδάζει και μάλιστα να… βάζει τα γυαλιά σε νεότερους συναδέλφους του, με την ενέργειά του!

Ο σπουδαίος ηθοποιός, έχει λογαριασμό στο Tik Tok και -ειδικά στην καραντίνα- ανεβάζει συχνά βιντεάκια.

Αυτή τη φορά, ο Χόπκινς αποφάσισε να χορέψει το τραγούδι Toosie Slide του Drake, προσκαλώντας τους συναδέλφους και φίλους του Σιλβέστερ Σταλόνε και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ να κάνουν το ίδιο.

Oι δύο ηθοποιοί δεν έχουν ακόμα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Χόπκινς, αλλά κάτι μας λέει ότι δεν θα αργήσουν, αφού διαθέτουν κι εκείνοι πολύ χιούμορ και ζωντάνια!

#Drake I’m late to the party… but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) May 7, 2020