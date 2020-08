Αντετοκούνμπο: Το συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα του

Τα γενέθλια του πατέρα του θυμήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα συγκινητικό βίντεο με φωτογραφίες από στιγμές της οικογένειας.

Ο πατέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τσαρλς, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2017, και ο σταρ του NBA με αφορμή τα γενέθλιά του τον θυμήθηκε. «Ξέρω ότι είσαι στον Παράδεισο και χαμογελάς από ψηλά! Χρόνια πολλά Μπαμπά», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο βίντεο που μοιράστηκε για τον πατέρα του.

I know you are in Heaven proud and smiling down! 🙏🏽❤️ Happy Birthday Daddy. pic.twitter.com/74kzk2ckMG

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 3, 2020