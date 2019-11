«Άνοιξε το φόρεμά της και προς μεγάλη μου χαρά δεν φορούσε εσώρουχα»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μία από τις πιο διάσημες στιγμές της Μέριλιν Μονρόε ήταν όταν τραγούδησε το «Happy Birthday, Mr. President» στον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι τον Μάιο του 1962.

Η ηθοποιός όχι μόνο ερμήνευσε το τραγούδι με μεγάλο πάθος, αλλά εντυπωσίασε και με την εμφάνισή της, φορώντας ένα ημιδιάφανο φόρεμα που τόνιζε τις διάσημες καμπύλες της. Μάλιστα το φόρεμα ήταν τόσο στενό που έπρεπε να ραφτεί πάνω της από τον σχεδιαστή Jean Louis. Και τώρα, σε ένα βιβλίο που κυκλοφορεί, φίλοι του αείμνηστου σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς αποκαλύπτουν άγνωστες ιστορίες, μεταξύ των οποίων και ότι η Μέριλιν Μονρόε δεν φορούσε εσώρουχα στην εμφάνισή της αυτή.

Το βιβλίο έχει τίτλο «Life Isn’t Everything: Mike Nichols, As remembered By 150 Of His Closest Friends» και σε αυτό γράφει και η αρθρογράφος των New York Times Μορίν Ντόουντ, που είπε στους συγγραφείς του βιβλίου Ας Κάρτερ και Σαμ Κάσνερ: «Όταν η Μέριλιν Μονρόε τραγούδησε στα γενέθλια του Τζον Κένεντι φορώντας εκείνο το διάσημο φόρεμα που έπρεπε να ραφτεί πάνω της, ο Μάικ ήταν εκεί, εκείνο το βράδυ».

Και συνεχίζει: «Μου είπε: “Καθόμουν ακριβώς πίσω από τη Μέριλιν Μονρόε, δεν φαινόμουν, όταν τραγουδούσε το Happy Birthday, Mr. President και τότε συνέβη κάτι απίστευτο. Το φόρεμά της άνοιξε, προς μεγάλη μου χαρά, δεν φορούσε καθόλου εσώρουχα”». Σήμερα, μπορεί να είναι σύνηθες οι γυναίκες να μη φορούν εσώρουχα όταν πρόκειται να βάλουν ένα πολύ στενό φόρεμα, και μάλιστα δεν ντρέπονται να το πουν, αλλά αυτό δεν συνέβαινε το 1962.

Το περιβόητο φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων

Πάντως, η συγκεκριμένη εμφάνιση της Μέριλιν Μονρόε θα μείνει για πάντα στην ιστορία, τόσο για το φόρεμά της, που αγκάλιαζε το γεμάτο καμπύλες κορμί της και είχε πάνω του 4.000 στρας, όσο και για τη συνολική παρουσία της, που έκανε πολλούς να αναρωτηθούν εάν όντως είχε σχέση με τον Κένεντι, ο οποίος ήταν παντρεμένος εκείνη την εποχή με την Τζάκι Κένεντι.

Η Μέριλιν Μονρόε πέθανε τρεις μήνες αργότερα, τον Αύγουστο, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της πιθανότατα από υπερβολική χρήση ναρκωτικών, αν και οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας πιστεύουν πως δολοφονήθηκε.