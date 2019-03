Άνια Τέιλορ Τζόι: To νέο πρόσωπο των Viktor & Rolf

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, Άνια Τέιλορ Τζόι (Anya Taylor-Joy) πιστεύει ότι υπάρχει μία δόση «κισμέτ» στην ανακήρυξή της σε πρόσωπο της καμπάνιας για το νέο άρωμα το οίκου Viktor & Rolf, «Flowerbomb Midnight».

«Το απόσταγμα του φραγκοστάφυλου είναι το πρώτο άρωμα που θυμάμαι να φοράω ως παιδί και είναι μία από τις νότες στο Flowerbomb Midnight», ανέφερε στο «The Hollywood Reporter». «Περιέχει επίσης γιασεμί της νύχτας και όταν ζούσαμε στην Αργεντινή, είχαμε ένα όμορφο γιασεμί. Επομένως, οι συμπτώσεις συσσωρεύτηκαν» είπε.

Η 22χρονη ηθοποιός συμμετέχει σε μια σειρά κινηματογραφικών και τηλεοπτικών project το 2019, στην ταινία «Glass» του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν που έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο (συνέχεια της ταινίας Split του 2016), στην τηλεοπτική σειρά του BBC Two «Peaky Blinders» και γυρίζει τη σειρά του Netflix «Τhe Dark Crystal: Age of Resistance», prequel της θρυλικής ταινίας του Τζιμ Χένσον του 1982. Θα εμφανιστεί επίσης στο The New Mutants – την 13η ταινία της κινηματογραφικής σειράς X-Men που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο και σκοπεύει να πάρει μέρος στη νέα μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του γνωστού μυθιστορήματος της Τζέιν Όστιν «Emma».

Ακόμη και με αυτό το πλήρες πρόγραμμα, η Τέιλορ – Τζόι δέχθηκε να συμμετάσχει στην καμπάνια των Viktor & Rolf, επειδή είναι θαυμάστρια του σχεδιαστικού διδύμου από την Ολλανδία, γνωστού για την πρωτοποριακή προσέγγιση της μόδας και για τα αρώματα. Και ως η πρώτη ηθοποιός που πρωταγωνιστεί σε διαφημιστική εκστρατεία του Flowerbomb, η Τέιλορ Τζόι θεωρεί ότι είναι μεγάλη τιμή η πρόταση που δέχθηκε.