Ανδρέας Γεωργίου: Θυμάται την πρώτη του γνωριμία με τον Κώστα Βουτσά

Η πρώτη μας γνωριμία ήταν στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 2012. Μου είπε «παιδί μου τρία είναι τα στάδια, η ανακάλυψη, η αποκάλυψη και η διάρκεια… το τρίτο είναι το πιο δύσκολο» Για εσένα ισχυει το ‘για παντα’.. Καλό σου ταξίδι Κώστα Βουτσά…