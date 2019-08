Άλεξ Οικονόμου -Βαλάντω Τρύφωνος… οι φωνές του SOUNDTRACK OF LOVE

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Άλεξ Οικονόμου και Βαλάντω Τρύφωνος, ετοιμάζονται να μαγέψουν τους τηλεθεατές με τη σπάνια και αυθεντική φωνή τους, πλαισιώνοντας επάξια μία αρκετά υποσχόμενη παραγωγή υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Το πολυβραβευμένο format της Warner Brothers, “SOUNDTRACK OF LOVE”, με παρουσιάστρια την Χριστιάνα Αριστοτέλους, συνδυάζει ζωντανή μουσική και δυνατές ιστορίες αγάπης και ζωής, έρχεται από τις 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:15, μέσα από τη συχνότητα του ALPHA Κύπρου.

Η Χριστιάνα Αριστοτέλους επιστρέφει στη βραδινή ζώνη, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του σόου, ενώ η Love Band θα φέρει ηχηρά ονόματα με σημαντικές διακρίσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ήδη η παραγωγή κάνει λόγο για τη βελούδινη φωνή του Άλεξ Οικονόμου, ο οποίος κέρδισε και τον τίτλο του “Best Jazz Artist of the Year 2013” στα Artists In Music Awards στο Λος Άντζελες.

Η Βαλάντω Τρύφωνος, νικήτρια του μουσικού ριάλιτι “Greek Idol” (2010), αφού ενθουσίασε και την Ευρώπη με τη συμμετοχή της στην κυπριακή αποστολή της Eurovision το 2013, επιστρέφει ανανεωμένη στην οθόνη με σκοπό να συνεχίσει να εντυπωσιάζει και να ξεσηκώνει με την εκπληκτική φωνή της! Τα δύο ταλαντούχα παιδιά ήδη άρχισαν πρόβες, αφού οι ιστορίες-εκπλήξεις του “SOUNDTRACK OF LOVE” θα «ζωντανεύουν» μέσω των μοναδικών φωνών τους που θα ερμηνεύουν με πάθος τα τραγούδια-αφιερώσεις του κάθε αποστολέα!

Οι εκπλήξεις όμως δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος, γι’ αυτό δεν θα αποκαλύψουμε περισσότερα γύρω από την παρουσία τους στο σόου… αφού τα καλύτερα θα αποκαλυφθούν on air! Οι τηλεθεατές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο love@alphacyprus.com.cy αποστέλλοντας τη δική τους ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι, με σκοπό την ετοιμασία μίας ξεχωριστής έκπληξης -και όχι μόνο- στον παραλήπτη!

“SOUNDTRACK OF LOVE”: Από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:15