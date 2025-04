Ο Έντι Μέρφι αποκάλυψε τη μοναδική οντισιόν στην καριέρα του

Ο διάσημος πρωταγωνιστής μιλά για το εντυπωσιακό του ταξίδι στο Χόλιγουντ στο νέο ντοκιμαντέρ δύο μερών του Apple TV+

Ο Έντι Μέρφι (Eddie Murphy) ξεχωρίζει για την ιδιαίτερα ασυνήθιστη καριέρα του στο Χόλιγουντ. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, έγινε ο δεύτερος μαύρος κωμικός που συμμετείχε στο «Saturday Night Live», (μετά τον Γκάρετ Μόρις (Garrett Morris)) και δύο χρόνια αργότερα, το 1982, ξεκίνησε μια από τις πιο επιτυχημένες καριέρες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο διάσημος πρωταγωνιστής μιλά για το εντυπωσιακό του ταξίδι στο Χόλιγουντ στο νέο ντοκιμαντέρ δύο μερών του Apple TV+, «Number One on the Call Sheet».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ