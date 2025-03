STEM DAY για κορίτσια 9-12 ετών στο Πανεπιστήμιο Frederick

Φύση και Περιβάλλον είναι το θέμα της φετινής Μέρας STEM που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Frederick για πέμπτη συνεχή χρονιά στη Λευκωσία...

Φύση και Περιβάλλον είναι το θέμα της φετινής Μέρας STEM που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Frederick για πέμπτη συνεχή χρονιά στη Λευκωσία. Η Μέρα STEM θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου, δίνοντας την ευκαιρία σε κορίτσια ηλικίας 9 έως 12 ετών να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο των τομέων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) μέσα από ευχάριστα, διαδραστικά εργαστήρια, που προσφέρονται δωρεάν και έχουν σχεδιαστεί ειδικά από μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

Η Μέρα STEM πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας “To all women and girls: Join the Journey in Technology and Engineering”, στόχος της οποίας είναι η ενθάρρυνση περισσότερων κοριτσιών να στραφούν στους τομείς STEM, ως ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών και κοριτσιών σε αυτούς τους τομείς.

Τα φετινά εργαστήρια επικεντρώνονται στους τομείς της Ρομποτικής, των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Φαρμακευτικής. Οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν στα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια του Πανεπιστημίου. Την ίδια μέρα, οι γονείς των κοριτσιών θα μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήριο για την ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, χωρίς στερεότυπα.

«Γνωρίζουμε ότι οι επιλογές των κοριτσιών εξακολουθούν να επηρεάζονται και να περιορίζονται από στερεότυπα και αναχρονιστικές αντιλήψεις για “ανδρικά” και “γυναικεία” επαγγέλματα», σχολιάζει η κα Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick. «Στόχος μας είναι να διαπιστώσουν από μόνες τους πόσο συναρπαστικοί μπορεί να είναι οι τομείς που σχετίζονται με την επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική και να ξεδιπλώσουν τις δικές τους δυνατότητες. Με τα εργαστήρια αυτά, θέλουμε να ανοίξουμε διάπλατο μπροστά τους έναν νέο κόσμο δυνατοτήτων και επιλογών».

Η Μέρα STEM διοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, από το 2022. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει σε αυτή 355 κορίτσια και 140 γονείς.

Πληροφορίες:

Σάββατο, 29 Μαρτίου, στο Πανεπιστήμιο Frederick – Λευκωσία (Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, 1036 Λευκωσία)

Προσέλευση: 09:15-09:45

Διάρκεια Δραστηριοτήτων: 10:00-13:30

Η συμμετοχή στη Μέρα STEM είναι δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).