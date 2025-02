Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου: Επιστρέφει για να καθηλώσει το κυπριακό κοινό!

Έχοντας στο επίκεντρό του την καλλιτεχνική ποικιλομορφία, τη διάθεση για πειραματισμό, την εκπαίδευση και τη διεύρυνση του φεστιβαλικού κοινού, το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια αλλά και συζητήσεις...

Μετά από μία άκρως επιτυχημένη πρώτη σεζόν το 2024, φιλοξενώντας καλλιτέχνες όπως ο John Malkovich, o Kirill Serebrennikov και ο Ivan Vyrypaev, το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF) επιστρέφει, με ένα πρόγραμμα που φιλοξενεί διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνες και σχήματα, αλλά ταυτόχρονα δίνει βήμα σε ντόπιους καλλιτέχνες, ενδυναμώνοντας έτσι την εντόπια παραγωγή.

Έχοντας στο επίκεντρό του την καλλιτεχνική ποικιλομορφία, τη διάθεση για πειραματισμό, την εκπαίδευση και τη διεύρυνση του φεστιβαλικού κοινού, το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια αλλά και συζητήσεις. Στόχος του είναι να ενισχυθεί ο ρόλος των τεχνών και του πολιτισμού, να δημιουργηθούν -μέσω των παραστάσεων και των εκδηλώσεων- γέφυρες επικοινωνίας για όλες τις κοινότητες του νησιού και να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πυρήνας πολιτισμικής δημιουργίας.

Φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε παραστάσεις που αφορούν όλη την οικογένεια, καθώς και σε παραστάσεις μη λεκτικές, ώστε να είναι προσβάσιμες σε περισσότερες κοινότητες.

Σεβασμός και αποδοχή

Το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου έχει ως θέμα φέτος το «Fragments of Who We Are», το οποίο αποτελεί μία εξερεύνηση της ανθρώπινης ταυτότητας και των αόρατων νημάτων που μας συνδέουν, μας καθορίζουν και μας διαφοροποιούν. Κάθε παράσταση, κάθε αφήγηση, γίνεται ένα «θραύσμα» της ανθρώπινης ύπαρξης, με στόχο να υπερθεματίσει ότι η ποικιλομορφία και η ενότητα συνυπάρχουν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Εμπνευσμένο από το όραμα του ιδρυτή του, Alexander Weinstein, για αμοιβαία κατανόηση μέσα από την τέχνη, το φεστιβάλ γίνεται ένας καθρέφτης όπου ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας μέσα από τους άλλους, ενισχύοντας την αποδοχή και τον σεβασμό.

Με διεθνούς φήμης καλλιτέχνες

Η αυλαία των παραστάσεων θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου με το έργο «Io sono un errore» του παγκοσμίου φήμης Βέλγου σκηνοθέτη Jan Fabre, ενός από τους κορυφαίους και πιο καινοτόμους σκηνοθέτες του σύγχρονου θεάτρου. Μέσα από την τολμηρή θεατρική του γραφή και τη σκηνοθετική του προσέγγιση, ο Fabre θα επιχειρήσει μια βουτιά στα άδυτα της ανθρώπινης ύπαρξης, κάνοντας με αυτό τον τρόπο μια θεαματική έναρξη στο φετινό φεστιβάλ.

Δεύτερη στη σειρά, η ομάδα χορού No Gravity από την Ιταλία, που θα παρουσιάσει στο κοινό το έργο «Commedia Divina», εμπνευσμένο από το ομώνυμο ποίημα του Δάντη. Η παράσταση φιλοδοξεί να μαγέψει το κοινό υιοθετώντας μια τεχνική που δείχνει τους χορευτές να αψηφούν τους νόμους της βαρύτητας και να δημιουργούν εικόνες εκπληκτικής ομορφιάς.

Θα ακολουθήσει μία άλλη καταξιωμένη ομάδα χορού από τις ΗΠΑ, η Pilobolus Dance Company, που θα παρουσιάσει μία συλλογή από τα πιο πετυχημένα της έργα, ειδικά επιλεγμένα για το φετινό φεστιβάλ.

Κυπριακές Παραγωγές

Ένας από τους κύριους στόχους του φεστιβάλ είναι να στηρίξει την εντόπια παραγωγή. Φέτος φιλοξενούμε δύο παραστάσεις Κυπρίων δημιουργών:

Η ομάδα À Vendre θα παρουσιάσει το έργο «Φωνές από το Τσέρνομπιλ», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της βραβευμένης με Νόμπελ συγγραφέα Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, σε μετάφραση, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία της γνωστής Κύπριας σκηνοθέτριας Μαρίας Κυριάκου, πλαισιωμένης από ένα επιτελείο εκλεκτών συντελεστών.

Μεριμνώντας και για τους πολύ νεαρούς θεατές του, το φεστιβάλ πρωτοτυπεί φέτος παρουσιάζοντας μία παράσταση για παιδιά 2-6 ετών με τίτλο Chroma, με την υπογραφή της βραβευμένης ομάδας των Σταύρου Σταύρου (παραγωγή Humart), Κώστα Συλβέστρου (σκηνοθεσία) και Θοδωρή Οικονόμου (μουσική).

Ένα Φεστιβάλ-Θεσμός

Το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου εξελίσσεται σε έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό, που φιλοδοξεί να τοποθετήσει την Κύπρο στον ευρύτερο πολιτιστικό χάρτη. Μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει καινοτόμες σκηνοθετικές προσεγγίσεις αλλά και υψηλού επιπέδου ερμηνείες, επιδιώκει να προσφέρει στο κοινό συγκλονιστικές και μοναδικές θεατρικές εμπειρίες.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF).

Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε μέσα από την ιστοσελίδα του CITF ή από το SoldOut Tickets.