Συνάντηση Ευρωπαίων εταίρων στο Πανεπιστήμιο Frederick, με θέμα την ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης

Στο πλαίσιο του έργου HEI Green Path

Εταίροι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο HEI GreenPath: Shaping HEI Environment for a Sustainable Tomorrow, συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Frederick στις 4 Φεβρουαρίου, για την πραγματοποίηση της εναρκτήριας συνάντησης (Kick-Off Meeting) του έργου. Το έργο HEI GreenPath είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο συνεργασίας, σκοπός του οποίου είναι η ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Στόχοι του έργου είναι η ενσωμάτωση των πράσινων δεξιοτήτων και της έννοιας της βιωσιμότητας στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, η παροχή γνώσεων και εργαλείων σε μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού για να διδάξουν αποτελεσματικά τις πράσινες δεξιότητες, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας πανεπιστημίων και εταίρων στην αγορά εργασίας, στον τομέα των πράσινων δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης στη Λευκωσία, συζητήθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός για την υλοποίηση των δράσεων του έργου. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Frederick, το έργο HEI GreenPath: Shaping HEI environment for a sustainable tomorrow συντονίζει η Ερευνητική Μονάδα RIGE - Gender Equality and Inclusion Research Unit του Πανεπιστημίου Frederick, με επικεφαλής τη Δρα Πετρούλα Μαυρικίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου.

Το HEI GreenPath: Shaping HEI environment for a sustainable tomorrow χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ KA220-HED της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει διάρκεια δύο χρόνια (1η Οκτωβρίου 2024 - 31 Σεπτεμβρίου 2026). Στο έργο συμμετέχουν το University College of Enterprise and Administration, Lublin - WSPA (Πολωνία) ως συντονιστής, και ως εταίροι οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς: Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Pegaso International Higher Education Institution (Μάλτα) και International School for Social and Business Studies - ISSBS (Σλοβενία).