Πρώτες εικόνες από την ταινία «Modi - Three Days on the Wing of Madness»

Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2025 και το επίσημο τρέιλερ που κυκλοφόρησε δίνει μία πρώτη εικόνα από το Παρίσι του 1916

Το σκηνοθετικό εγχείρημα του Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp), η ταινία «Modi - Three Days on the Wing of Madness» η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, προβλήθηκε πριν από λίγες ημέρες και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2025 και το επίσημο τρέιλερ που κυκλοφόρησε δίνει μία πρώτη εικόνα από το Παρίσι του 1916.

Το «Modi - Three Days On The Wing Of Madness» είναι βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Ντένις Μακιντάιρ (Dennis McIntyre) σε σενάριο των Γιέρζι και Μαίρη Κρομολόφσκι (Jerzy-Mary Kromolowski).

Η ταινία ακολουθεί τον Ιταλό καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι τον οποίο υποδύεται ο Ρικάρντο Σκαρμάτσιο (Riccardo Scamarcio) μέσα από μία σειρά χαοτικών γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται σε διάστημα 72 ωρών στους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.