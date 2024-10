Αυτοί είναι οι κορυφαίοι influencers για το 2024 - Η λίστα του Forbes

H συνολική αγορά της οικονομίας δημιουργίας περιεχομένου από influencers θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε μέγεθος μέσα στην επόμενη πενταετία

Οι influencers γίνονται πλέον περιζήτητοι. Εταιρείες που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους ή υπηρεσίες ή ακόμα και οι δύο υποψήφιοι των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ τους χρησιμοποιούν θέλοντας να αποκτήσουν πρόσβαση στα κοινά τους.

Μια πρόσφατη έρευνα της Goldman Sachs αναφέρει πως καθώς το οικοσύστημα αναπτύσσεται, η συνολική αγορά της οικονομίας δημιουργών περιεχομένου θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε μέγεθος μέσα στην επόμενη πενταετία και να φτάσει τα 480 δισ. δολάρια μέχρι το 2027 από 250 δισ. δολάρια σήμερα.

Η Goldman Sachs Research αναμένει ότι τα περίπου 50 εκατομμύρια δημιουργοί παγκοσμίως, που ήδη αποτελούν έναν τεράστιο αριθμό, θα αυξηθούν με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10-20% κατά την επόμενη πενταετία.

Οι δημιουργοί κερδίζουν εισόδημα κυρίως μέσω άμεσων συμφωνιών για την προώθηση προϊόντων ως influencers, μέσω μεριδίου των διαφημιστικών εσόδων με την πλατφόρμα υποδοχής και μέσω συνδρομών, δωρεών και άλλων μορφών άμεσης πληρωμής από τους οπαδούς τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπορικές συμφωνίες αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων σε ποσοστό περίπου 70%.

Όμως λίγοι influencers είναι αυτοί που καταφέρνουν να φτάσουν στην κορυφή. Οι 50 τιμώμενοι της λίστας Forbes Top Creator 2024 ακολουθούν την ανάπτυξη του οικοσυστήματος των δημιουργών. Οι φετινοί δημιουργοί της λίστας κέρδισαν σχεδόν 720 εκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες – ένα άλμα 20 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2023. Από πέρυσι, οι κορυφαίοι δημιουργοί του Forbes έχουν προσθέσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια followers στο συλλογικό τους σύνολο – τώρα διαθέτουν περισσότερους από 2,7 δισεκατομμύρια followers στο YouTube, το TikTok και το Instagram.

Οι δημιουργοί αξιοποιούν πλέον την κοινωνική τους επιρροή για να εξελιχθούν από διασκεδαστές σε επιχειρηματίες. Ο MrBeast, ο Khaby Lame, οι αδελφές D’Amelio, οι αδελφοί Paul και η Emma Chamberlain διοικούν τις δικές τους μάρκες, πουλώντας χάμπουργκερ, εργαλεία μαγειρικής, παπούτσια, ενεργειακά ποτά και καφέ.

Άλλοι, όπως οι Addison Rae Easterling, Matt Rife και Amelie Zilber, έχουν μεταπηδήσει από τις οθόνες των τηλεφώνων στα mainstream μέσα ενημέρωσης. Και σε μια βιομηχανία που κάποτε βασιζόταν στις selfies, κάποιοι χτίζουν στούντιο streaming. Ο Dhar Mann και ο Rhett & Link ηγούνται εταιρειών παραγωγής που απασχολούν πάνω από 100 άτομα για να παρέχουν γλαφυρό, υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Ο γκουρού της τεχνολογίας Marquess Brownlee διευθύνει το κανάλι του στο YouTube από μια αποθήκη στο Νιου Τζέρσεϊ.

Αυτοί είναι οι δέκα κορυφαίοι influencers του Forbes – Η λίστα Top Creator 2024

1. Mr Beast – Κέρδη: $85 εκατομμύρια, Συνολικοί ακόλουθοι: 503 εκατομμύρια

Ο Mr Beast έχει περισσότερους από 500 εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που τον καθιστά τον πιο δημοφιλή δημιουργό περιεχομένου στον κόσμο. Ο Mr Beast (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Jimmy Donaldson) διαθέτει περισσότερους από 320 εκατομμύρια συνδρομητές στο κύριο κανάλι του στο YouTube και έχει προσελκύσει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια προβολές τον τελευταίο χρόνο. Η τεράστια δημοτικότητα τον βοήθησε να λανσάρει επιτυχημένες σειρές καταναλωτικών προϊόντων, από ρούχα μέχρι τα γλυκά Feastable.

Τον Σεπτέμβριο, διαγωνιζόμενοι της επερχόμενης εκπομπής του στο Amazon, Beast Games, μήνυσαν την εταιρεία παραγωγής του για μη ασφαλείς συνθήκες στο πλατό. Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει τη μήνυση.

2. Dhar Mann – Κέρδη: 45 εκατ. δολάρια, Συνολικοί ακόλουθοι: 120 εκατομμύρια

Εκφοβισμός, ρατσισμός, ανισότητα – όλα αυτά είναι θέματα για τα βίντεο που παράγει ο Dhar Mann και η ομάδα του που αποτελείται από περισσότερους από 150 ανθρώπους για το κανάλι του στο YouTube με 23 εκατομμύρια συνδρομητές. «Ο στόχος από την αρχή ήταν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που περνούν μια δύσκολη στιγμή στη ζωή τους. Δύσκολες στιγμές που πέρασα κι εγώ». Γράφει τα σενάριά του ο ίδιος για τα βίντεο, τα οποία γυρίζει με ηθοποιούς στο στούντιό του στο Λος Άντζελες, έκτασης 100.000 τετραγωνικών μέτρων. Τον περασμένο χρόνο, εκτιμάται ότι κέρδισε 45 εκατομμύρια δολάρια μέσω του Google Adsense και συνεργασιών με εμπορικά σήματα, όπως η WhatsApp, η Universal και η εταιρεία ανάπτυξης παιχνιδιών SocialPoint.

3. Matt Rife – Κέρδη: 50 εκατ. δολάρια, Συνολικοί ακόλουθοι: 30,4 εκατομμύρια

Ο κωμικός Matt Rife έχει χρησιμοποιήσει την ψηφιακή του δημοτικότητα για να γεμίσει τις αίθουσες θεάτρων. Ο stand-up κωμικός, ο οποίος έγινε viral στο TikTok το 2022 λόγω της διάδρασής του με το πλήθος, κέρδισε δεκάδες εκατομμύρια φέτος από την πώληση των περίπου 30 ζωντανών παραστάσεων που δίνει κάθε μήνα. Εν τω μεταξύ, στο Netflix, πρωταγωνιστεί πλέον σε δύο κωμικά αφιερώματα.

4. Charli D’Amelio – Κέρδη: $23,5 εκατ. δολάρια, Συνολικοί ακόλουθοι: 213,5 εκατομμύρια

Η Charli D’Amelio ανακηρύχθηκε το 2021 – όταν ήταν 18 ετών – η πιο ακριβοπληρωμένη δημιουργός του TikTok, δείχνοντας στον κόσμο τις χορευτικές της ικανότητες. Λίγα χρόνια και χιλιάδες μιμητές αργότερα, η D’Amelio παραμένει μεταξύ των ανθρώπων με τους περισσότερους ακολούθους στο TikTok. Μπορεί επίσης να τη βρει κανείς να παρουσιάζει διαφημιστικές καμπάνιες για την Garnier και να λανσάρει τη σειρά παπουτσιών της D’Amelio Footwear.

5. Τα αδέρφια Stokes

Τα πανομοιότυπα δίδυμα αδέρφια Alex και Alan Stokes ηγούνται ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα κανάλια του YouTube. Τα βίντεο τους με φάρσες, προκλήσεις και vlogs (όπως το I Built a Secret McDonald’s In My Room! και το Extreme Camaflouge Hide And Seek) προσελκύουν τακτικά περισσότερες από 40 εκατ. προβολές. Οι δυο τους έχουν πλέον περισσότερους από 100 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok, το Instagram και το YouTube. Τους τελευταίους 12 μήνες, τα βίντεό τους έχουν προσελκύσει περισσότερες από 4 δισ. προβολές.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Dixie D’Amelio ($14,6 εκατ. σε έσοδα), ο Mark Rober ($25 εκατ.), η Alex Cooper ($22 εκατ.) οι Rhett & Link (36 εκατ.) και ο Khaby Lame ($20 εκατ.).

Πηγή: ot.gr