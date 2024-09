Πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες απόκτησαν το παρατσούκλι θείος Σαμ

Ποιος είναι ο Uncle Sam;

Σαν σήμερα, στις 7 Σεπτεμβρίου 1813, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν το παρατσούκλι τους, Uncle Sam.

Πώς δόθηκε η ονομασία αυτή και πώς συνεχίστηκε η «κληρονομιά» του

Το όνομα συνδέεται με τον Σάμιουελ Γουίλσον, έναν συσκευαστή κρέατος από το Τρόι της Νέας Υόρκης, ο οποίος προμήθευε βαρέλια με βοδινό κρέας στον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1812.

Ο Γουίλσον (1766-1854) σφράγισε τα βαρέλια με το «U.S.» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι στρατιώτες άρχισαν να αναφέρονται στο κρέας ως «Uncle Sam's». Η τοπική εφημερίδα ανέλαβε την ιστορία και ο θείος Σαμ τελικά απέκτησε ευρεία αποδοχή ως παρατσούκλι -και προσωποποίηση- της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και του 1870, ο πολιτικός σκιτσογράφος Thomas Nast (1840-1902) άρχισε να εκλαϊκεύει την εικόνα του θείου Σαμ. Ο Ναστ συνέχισε να εξελίσσει την εικόνα, δίνοντας τελικά στον Σαμ τη λευκή γενειάδα και το κοστούμι με τα αστέρια και τις ρίγες όπως είναι γνωστός μέχρι σήμερα. Στον γερμανικής καταγωγής Nast αποδίδεται επίσης η δημιουργία της σύγχρονης εικόνας του Άγιου Βασίλη, καθώς και η επινόηση του γαϊδάρου ως συμβόλου του Δημοκρατικού Κόμματος και του ελέφαντα ως συμβόλου των Ρεπουμπλικανών.

Ίσως η πιο διάσημη εικόνα του θείου Σαμ δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη James Montgomery Flagg (1877-1960). Στην εκδοχή του Flagg, ο θείος Σαμ φοράει ψηλό καπέλο και μπλε σακάκι και δείχνει ευθεία μπροστά στον θεατή. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό το πορτρέτο του Σαμ με τις λέξεις «I Want You For The U.S. Army» χρησιμοποιήθηκε ως αφίσα στρατολόγησης. Η εικόνα, η οποία έγινε εξαιρετικά δημοφιλής, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του Leslie's Weekly τον Ιούλιο του 1916 με τον τίτλο «What Are You Doing for Preparedness?». Η αφίσα διανεμήθηκε ευρέως και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιήθηκε πολλές φορές με διαφορετικές λεζάντες.

Τον Σεπτέμβριο του 1961, το Κογκρέσο των ΗΠΑ αναγνώρισε τον Σάμιουελ Γουίλσον ως «τον πρόγονο του εθνικού συμβόλου της Αμερικής, του θείου Σαμ». Ο Γουίλσον πέθανε σε ηλικία 87 ετών το 1854 και θάφτηκε δίπλα στη σύζυγό του Μπέτσεϊ Μαν στο νεκροταφείο Όουκγουντ στο Τρόι της Νέας Υόρκης, την πόλη που αυτοαποκαλείται «Η πατρίδα του θείου Σαμ»

Πηγή: athensvoice.gr