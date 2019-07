7χρονος έσωσε 1400 σκυλάκια ανακηρύχθηκε «Παιδί της Χρονιάς»

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ένα 7χρονο αγόρι, ο Roman McConn, από την πόλη Augusta της Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών ανακηρύχτηκε ως το «Παιδί της Χρονιάς» παίρνοντας και το ανάλογο βραβείο από τη γνωστή φιλοζωική οργάνωση American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA). Ο λόγος; η μεγάλη του αγάπη και αφοσίωσή του στα ζώα.

Παρά την ηλικία του, έχει βοηθήσει τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 1300 αδέσποτα ζώα για να βρουν ένα μόνιμο σπίτι. Η μητέρα του αναφέρει ότι η αρχή έγινε όταν ο Roman είδε κάποια στιγμή αδέσποτα και εγκαταλελειμμένα κουταβάκια έξω από το κατάστημα PetSmart. Ήταν μια μέρα πριν από τα γενέθλιά του. Έτσι ζήτησε από τους φίλους και γνωστούς του να μην του φέρουν δώρο αλλά να δώσουν τα χρήματα αυτά σε καταφύγιο αδέσποτων.

Μετά από αυτό μαζί με τη μητέρα του άρχισαν να επισκέπτονται καταφύγια για να γνωρίσουν από κοντά και να παίξουν με τα ζωάκια που βρίσκονταν εκεί. Ο Roman όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Άρχισε να βγάζει βίντεο τα σκυλάκια και να τα ανεβάζει στο ίντερνετ για να βρουν υιοθεσία. Λίγο καιρό μετά αυτός και η μητέρα του δημιούργησαν το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Project Freedom Ride για να βοηθήσουν όσα περισσότερα ζώα μπορούν.

Το Project Freedom Ride έχει βρει σπίτι σε πάνω από 1400 σκυλάκια τα τελευταία χρόνια, κάτι που κάνει τον Roman ένα μοναδικό και σπάνιο παιδί. Ο ίδιος μάλιστα θα πει: «Με κάνει πολύ ευτυχισμένο όλο αυτό. Σώζω μια ζωή. Το επόμενο πράγμα που θέλω να πετύχω είναι να βρω σπίτι σε όλα τα ζωάκια που δεν έχουν στην Αμερική».